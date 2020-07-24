Сближение с иранским пассажирским лайнером 23 июля совершил не израильский, а американский истребитель

В Иране 23 июля сообщили, что израильский истребитель в воздушном пространстве Сирии приблизился к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Airlines, выполнявшему рейс из Тегерана в Бейрут. Пилот пассажирского самолета был вынужден резко снизиться, чтобы избежать столкновения. В США заявили, что сближение допустил истребитель сил коалиции, которая в Сирии противостоит ИГИЛ.

Истребитель, который 23 июля якобы опасно сблизился с иранским пассажирским лайнером, был не израильским, а американским. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Сирии. Иранские СМИ писали, что пилот пассажирского самолета был вынужден резко снизиться, "чтобы избежать столкновения". Из-за этого несколько пассажиров получили травмы.

Американский чиновник сообщил Associated Press, что истребитель ВВС США пролетел мимо иранского авиалайнера, но на безопасном расстоянии. Речь идет о силах международной коалиции, которые борются с ИГИЛ в Сирии.

Официальный представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан заявил, что истребитель F-15 провел стандартную визуальную проверку пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии – примерно 1000 метров. Целью проверки было обеспечение безопасности персонала коалиции в гарнизоне Аль-Танф. Как только пилот F-15 идентифицировал самолет как пассажирский самолет Mahan Air, он сразу же удалился от лайнера, отметил Урбан.