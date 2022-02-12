"Еще один мощный сигнал". Зеленский сообщил, что провел важный разговор с Трюдо

"Я имел важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников относительно деэскалации. Приветствую решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины", – написал он.

Зеленский считает, что это "еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе".

Мав важливу розмову з моїм другом @JustinTrudeau про дипломатичні зусилля наших союзників щодо деескалації. Вітаю рішення надати значний фінансовий пакет для зміцнення України. Ще один потужний сигнал, що і разом! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2022

Перед этим 12 февраля Зеленский говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темой общения также была деэскалация.