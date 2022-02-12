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Шмыгаль о российской агрессии: Самый страшный элемент гибридной войны – дезинформация с нагнетанием паники

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Шмыгаль: Есть опасный и коварный сосед, пытающийся нас запугать, сломать, уничтожить
Шмыгаль: Есть опасный и коварный сосед, пытающийся нас запугать, сломать, уничтожить
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская армия готова к вероятному масштабному вторжению российских войск. Его видеообращение опубликовано 12 февраля в Facebook.

"Восемь лет враг ведет войну против Украины. Восемь лет украинские солдаты защищают границы, дипломаты ведут сложные переговоры, а украинцы живут с пониманием, что есть опасный и коварный сосед, пытающийся нас запугать, сломать, уничтожить. Но сегодня, в отличие от 2014-го, наша армия готова", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что командование Вооруженными силами Украины говорит, что "армия обеспечена всем необходимым – от горючего до вооружения", развитие событий постоянно отслеживается ВСУ.

"Я в очередной раз подчеркну: армия готова давать отпор врагу в любой момент. Война, которая ведется против нас, – это не только солдаты и оружие. Она имеет множество измерений. Газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги – это все элементы гибридной войны", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, самый страшный элемент гибридной войны – дезинформация с нагнетанием паники.

"Мы живем в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага – подарок. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства. Это не 2014 год, а 2022-й! Наша армия сильна, наша позиция на международной арене сильна. Мы сегодня экономически сильны", – заявил премьер.

Он отметил, что международные партнеры показали свою поддержку Украине "не на словах, а на деле".

"Их помощь ежедневно усиливает нашу армию, нашу экономику, наши позиции на международной арене. Такого единения ведущих демократий мира уже не было десятки лет. И наш враг видит это. И пытается расшатать корабль изнутри: запугать нас, разъединить нас, украинцев. Мы ежедневно становимся сильнее. Оборонительно. Экономически. Политически", – считает Шмыгаль.

Глава украинского правительства призвал "не поддаваться на гибридные провокации врага, на дезинформацию".

"Наша армия готова, наша армия сильна. Наша армия мужественная. Такими должны быть и мы. Наши солдаты должны почувствовать, что за ними тоже сила – сильный духом, мудрый, единый украинский народ. Доверяйте своему государству, доверяйте своей армии. Верьте в Украину! Только вместе мы непобедимы. Слава Украине!" – заявил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/342304964287996/

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявляли 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.

Теги: Россия, армия, война, экономика, агрессия, оборона, вторжение, ВСУ, российская агрессия, украинцы, война в Украине, премьер-министр, Денис Шмыгаль, дезинформация
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