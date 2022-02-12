Шмыгаль о российской агрессии: Самый страшный элемент гибридной войны – дезинформация с нагнетанием паники

Шмыгаль: Есть опасный и коварный сосед, пытающийся нас запугать, сломать, уничтожить Фото: kmu.gov.ua

"Восемь лет враг ведет войну против Украины. Восемь лет украинские солдаты защищают границы, дипломаты ведут сложные переговоры, а украинцы живут с пониманием, что есть опасный и коварный сосед, пытающийся нас запугать, сломать, уничтожить. Но сегодня, в отличие от 2014-го, наша армия готова", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что командование Вооруженными силами Украины говорит, что "армия обеспечена всем необходимым – от горючего до вооружения", развитие событий постоянно отслеживается ВСУ.

"Я в очередной раз подчеркну: армия готова давать отпор врагу в любой момент. Война, которая ведется против нас, – это не только солдаты и оружие. Она имеет множество измерений. Газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги – это все элементы гибридной войны", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, самый страшный элемент гибридной войны – дезинформация с нагнетанием паники.

"Мы живем в мире быстрого распространения информации, когда панические настроения для врага – подарок. Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства. Это не 2014 год, а 2022-й! Наша армия сильна, наша позиция на международной арене сильна. Мы сегодня экономически сильны", – заявил премьер.

Он отметил, что международные партнеры показали свою поддержку Украине "не на словах, а на деле".

"Их помощь ежедневно усиливает нашу армию, нашу экономику, наши позиции на международной арене. Такого единения ведущих демократий мира уже не было десятки лет. И наш враг видит это. И пытается расшатать корабль изнутри: запугать нас, разъединить нас, украинцев. Мы ежедневно становимся сильнее. Оборонительно. Экономически. Политически", – считает Шмыгаль.

Глава украинского правительства призвал "не поддаваться на гибридные провокации врага, на дезинформацию".

"Наша армия готова, наша армия сильна. Наша армия мужественная. Такими должны быть и мы. Наши солдаты должны почувствовать, что за ними тоже сила – сильный духом, мудрый, единый украинский народ. Доверяйте своему государству, доверяйте своей армии. Верьте в Украину! Только вместе мы непобедимы. Слава Украине!" – заявил Шмыгаль.