Шустер: Путин продолжает объединять Украину. Он сплотил украинский народ против себя – надеюсь, не против российского народа

Сотрудница ток-шоу обратила внимание, что передача была необычной. Аудитория дала максимальную, стопроцентную поддержку нардепу от "Голоса", члену парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергею Рахманину, что случается редко. В то же время зрители продемонстрировали одну из минимальных поддержек – внефракционный нардеп Евгений Шевченко, который поддерживает считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, получил 8%.

"Можно сказать, что Путин продолжает объединять Украину. Как начал в 14-м году, так он и продолжает ее объединять. Вот он, результат всей путинской политики: Рахманин, который говорил по делу, и очень непростые вещи между прочим, – люди его поняли и на 100% поддержали. И Шевченко, который получил 8%, это тоже результат путинской политики", – считает Шустер.

Он обратил внимание, что сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко "не получил поддержки, которую раньше получала Партия регионов".

"Нету этого, все. Если Путин ставил перед собой задачу, что мы один народ и сейчас мы объединимся вокруг Кремля, то он получил ровно обратный результат. Он сплотил украинский народ против себя – я надеюсь, не против российского народа", – резюмировал ведущий.

При этом Шустер отметил, что по результатам опроса на тему: "Чувствуете ли вы, что мы стоим на пороге большой войны?", в котором поначалу ответили положительно 55% опрошенных, а в конце программы – 43%, "втащить Украину в стресс Путину удалось".