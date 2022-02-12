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Война на Донбассе, Саакашвили, Путин и его "терпи, красавица". "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

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Ток-шоу Шустера выходит по пятницам
Ток-шоу Шустера выходит по пятницам
Фото: Шустер online / Facebook

11 февраля на каналах "Украина" и "Украина 24", а также на YouTube-канале Shuster online прошло ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В программе обсуждали Минские соглашения и деоккупацию Донбасса, цены в Украине, ситуацию с находящимся под стражей в Грузии главой Исполнительного комитета реформ Украины Михаилом Саакашвили, а также вопрос, почему президент РФ Владимир Путин позволяет себе обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в унизительном тоне и как в Украине должны на это реагировать.

Гостями программы стали

  • Гиули Аласания, мать Михаила Саакашвили;
  • Юлия Тимошенко, лидер парламентской фракции ВО "Батьківщина", премьер-министр Украины (2007–2010);
  • Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);
  • Юрий Бойко, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
  • Ирина Геращенко, сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность";
  • Сергей Рахманин, народный депутат от "Голоса", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
  • Олег Тягнибок, лидер партии ВО "Свобода";
  • Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
  • Сергей Фурса, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital;
  • Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook;
  • Арсен Дидур, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины.

В пресс-службе Шустера отметили, что на эфир также приглашались:

  • Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
  • Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр – министр экономики;
  • Ирина Верещук, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
  • Роман Лещенко, министр аграрной политики.
Контекст:

Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.

Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".

видео

Видео: Shuster online / YouTube
Теги: Владимир Путин, Михаил Саакашвили, экономика, Донбасс, оккупация, цены, Минские соглашения, политика, война в Украине, ток-шоу, Свобода слова Савика Шустера
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