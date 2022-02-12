Война на Донбассе, Саакашвили, Путин и его "терпи, красавица". "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В программе обсуждали Минские соглашения и деоккупацию Донбасса, цены в Украине, ситуацию с находящимся под стражей в Грузии главой Исполнительного комитета реформ Украины Михаилом Саакашвили, а также вопрос, почему президент РФ Владимир Путин позволяет себе обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в унизительном тоне и как в Украине должны на это реагировать.
Гостями программы стали:
- Гиули Аласания, мать Михаила Саакашвили;
- Юлия Тимошенко, лидер парламентской фракции ВО "Батьківщина", премьер-министр Украины (2007–2010);
- Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);
- Юрий Бойко, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";
- Ирина Геращенко, сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность";
- Сергей Рахманин, народный депутат от "Голоса", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
- Олег Тягнибок, лидер партии ВО "Свобода";
- Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;
- Сергей Фурса, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital;
- Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook;
- Арсен Дидур, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины.
В пресс-службе Шустера отметили, что на эфир также приглашались:
- Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;
- Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр – министр экономики;
- Ирина Верещук, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;
- Роман Лещенко, министр аграрной политики.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1".