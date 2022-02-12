Война на Донбассе, Саакашвили, Путин и его "терпи, красавица". "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В программе обсуждали Минские соглашения и деоккупацию Донбасса, цены в Украине, ситуацию с находящимся под стражей в Грузии главой Исполнительного комитета реформ Украины Михаилом Саакашвили, а также вопрос, почему президент РФ Владимир Путин позволяет себе обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому в унизительном тоне и как в Украине должны на это реагировать.

Гостями программы стали:

Гиули Аласания, мать Михаила Саакашвили;

Юлия Тимошенко, лидер парламентской фракции ВО "Батьківщина", премьер-министр Украины (2007–2010);

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016–2019);

Юрий Бойко, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Ирина Геращенко, сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность";

Сергей Рахманин, народный депутат от "Голоса", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Олег Тягнибок, лидер партии ВО "Свобода";

Николай Катеринчук, лидер Европейской партии Украины;

Сергей Фурса, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital;

Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook;

Арсен Дидур, исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины.

В пресс-службе Шустера отметили, что на эфир также приглашались:

Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам;

Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр – министр экономики;

Ирина Верещук, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел;

Роман Лещенко, министр аграрной политики.