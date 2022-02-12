Мураев заявил, что оснований для введения санкций против канала "Наш" не было

По словам Мураева, "ни одного иностранного агента, ни резидента не было в контрагентах телеканала "Наш" Фото: Yevgeniy Murayev / Facebook

На брифинге по итогам заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов сообщил, что санкции введены в том числе против кипрской компании, которая является владельцем канала "Наш". Мураев эту информацию отрицает.

"Это говорит о том, что не производилось никакой проверки. Это абсолютно украинская компания. Ее учредители – украинцы, члены трудового коллектива канала "Наш", так было с самого начала. Летом я передал управление всему трудовому коллективу – и учредителей стало в пять раз больше, это все – состав работников телеканала "Наш", – сказал он.

По словам Мураева, "ни одного иностранного агента, ни резидента не было в контрагентах телеканала "Наш".

"Оснований для введения санкций не было. Это абсолютно незаконное решение", – считает политик.