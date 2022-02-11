Попавший под санкции СНБО телеканал "Наш" пропал из телеэфира

Около 22.00 ток-шоу "Пятница. Вечер" было прервано сообщением о "проблемах с получением сигнала", почти сразу после этого трансляция прекратилась – экран стал черным.

На видеосервисе YouTube трансляция телеканала продолжается.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, теперь уже бывший народный депутат Украины Евгений Мураев запустил в ноябре 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре того же года.

Официальным владельцем телеканала числился отец Евгения Мураева Владимир Мураев, который умер в конце 2020-го. По данным KHARKIV Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика Ольга Мураева. Она также является бенефициаром ООО "Наша Прага" (логотип Maxxi TV), свидетельствуют данные Opendatabot.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года Мураев заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

27 января 2022 года стало известно, что Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал "Наш".

Ограничительные меры в отношении телеканала были введены на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшегося 11 февраля в Харькове. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против структур, причастных к телеканалу "Наш", введены сроком на пять лет.