ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СБУ готовит представление в СНБО на телеканал Мураева "Наш" – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир в 2018 году
Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир в 2018 году
Фото: Yevgeniy Murayev / Facebook

Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал "Наш", принадлежащий бывшему народному депутату Украины, лидеру пророссийской партии "Наши" Евгению Мураеву. Об этом 27 января сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников издания, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале "Наш" и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

6 января петиция "О применении санкций против телеканала "Наш", распространяющего российскую пропаганду", зарегистрированная на сайте Офиса президента активистом Сергеем Стерненко, набрала необходимые для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским 25 тыс. голосов.

Контекст:

22 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором сказано, что Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру Мураева как потенциального лидера страны.

В ведомстве также отметили, что спецслужбы РФ, готовящие вторжение, работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича. В частности, упоминаются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-замглавы правительства Сергей Арбузов, первый заместитель премьер-министра Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из них сейчас находятся в РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведка США подтвердила данные Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Имен источники не называли.

В МИД России заявление Британии назвали "дезинформацией и провокационной деятельностью".

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, назвал его "глупостью и чепухой". Он напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и предположил, что "кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал".

Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах.

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

Теги: СБУ, санкции, Евгений Мураев, СНБО, петиция, телеканал Наш, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане готовят мясо животного из Красной книги
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане готовят мясо животного из Красной книги
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой
"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки замужней 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки замужней 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины
"Готовится за пять минут". Вкусный салат-намазка из сырков
"Готовится за пять минут". Вкусный салат-намазка из сырков
  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи
  Мужа 24-летней певицы Виктории Петрик арестовали в Одессе. Его подозревают в угоне авто для перепродажи
"Ого, огонь!", "Шикарная". 42-летняя Джанабаева снялась в плаще на голое тело
"Ого, огонь!", "Шикарная". 42-летняя Джанабаева снялась в плаще на голое тело
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике
"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью
"Страшно за детей, потому что их бабушка поддерживает человека, который убивает украинцев". Дочь Егоровой заявила, что не общается с матерью
"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США
"Дорого-богато", "Понты, понты, понты". Седокова показала свой новый дом в США
Принц Эндрю требует суда присяжных в США
Принц Эндрю требует суда присяжных в США
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Станете мамой", "Вы беременны". После предсказания гадалки Потапу о скором отцовстве Каменских снялась в скрывающем живот наряде
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Сиськи откуда взяла?", "Сладенькая киска". Дорофеева показала фигуру в кружевных трусах и белом лифе
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (334461)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (162991)
3
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (136168)
4
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (96335)
5
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (91699)
6
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (89362)
7
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (82303)
8
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (75248)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS