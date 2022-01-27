СБУ готовит представление в СНБО на телеканал Мураева "Наш" – СМИ

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир в 2018 году Фото: Yevgeniy Murayev / Facebook

По данным источников издания, уже некоторое время СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале "Наш" и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

6 января петиция "О применении санкций против телеканала "Наш", распространяющего российскую пропаганду", зарегистрированная на сайте Офиса президента активистом Сергеем Стерненко, набрала необходимые для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским 25 тыс. голосов.