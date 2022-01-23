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Разведка США подтвердила данные Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве пророссийского лидера – CNN

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По данным СМИ, у американской разведки есть та же информация о сценариях Кремля, что и у британской
По данным СМИ, у американской разведки есть та же информация о сценариях Кремля, что и у британской
Фото: depositphotos.com

В разведке США подтвердили информацию о планах Кремля привести к власти в Украине пророссийского политика, сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие меры, как установление дружественного правительства и использование своих агентов для раздувания раскола", – цитирует американский телеканал одного из своих собеседников.

Другой источник подтвердил, что американская разведка "владеет такой же информацией" на этот счет, как и Великобритания.

Каких-либо имен CNN не называет.

Контекст:

По данным Великобритании, Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру экс-нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева как потенциального лидера страны.

В заявлении МИД Великобритании говорилось также о том, что ряд украинских политиков времен президентства Виктора Януковича поддерживают связи с российскими спецслужбами, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину.

В МИД РФ назвали это сообщение "дезинформацией" и призвали "прекратить провокационную деятельность".

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, назвал его "глупостью и чепухой". Он напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и предположил, что "кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал".

Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах.

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

Теги: США, Великобритания, Англия, Евгений Мураев, правительство, разведка, нападение, МИД Великобритании, CNN, российская агрессия, спецслужбы
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