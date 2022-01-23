Разведка США подтвердила данные Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве пророссийского лидера – CNN

По данным СМИ, у американской разведки есть та же информация о сценариях Кремля, что и у британской Фото: depositphotos.com

"Да, мы видели разведданные о том, что Россия ищет способы свести к минимуму затянувшуюся войну. Это включает в себя такие меры, как установление дружественного правительства и использование своих агентов для раздувания раскола", – цитирует американский телеканал одного из своих собеседников.

Другой источник подтвердил, что американская разведка "владеет такой же информацией" на этот счет, как и Великобритания.

Каких-либо имен CNN не называет.