Мураев прокомментировал заявление из Лондона о его возможном назначении Россией марионеточным лидером в Киеве

Такие планы Кремля как один из вариантов развития событий озвучила 22 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс. "У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – сказано в ее заявлении.

Сам Мураев сказал, что его "забавляет" такая информация, и назвал ее "глупостью и чепухой", которую "трудно переварить".

Экс-нардеп напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и ему запрещен въезд в эту страну "из-за угрозы национальной безопасности".

Он предположил, что "кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал". (Вероятно, Мураев имеет в виду телеканал "Наш", которым владеет его семья и который неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. В частности, в декабре 2020 года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина).

23 января в комментарии украинскому изданию "Страна" Мураев также опровергает обвинения политиков из Великобритании и заявил, что вопросы следует задавать "мистеру Бину".