МИД РФ посоветовал Великобритании "изучать историю татаро-монгольского ига" в ответ на информацию о планах Кремля в Украине

По данным Великобритании, Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру экс-нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева как потенциального лидера страны. Такие планы Кремля как один из вариантов развития событий озвучила 22 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

В МИД России назвали это "дезинформацией", а также в очередной раз обвинили страны НАТО "во главе с англо-саксами" в эскалации напряженности вокруг Украины.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", – заявили в МИД РФ.

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, сказал, что его "забавляет" такая информация, и назвал ее "глупостью и чепухой", которую "трудно переварить".