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МИД РФ посоветовал Великобритании "изучать историю татаро-монгольского ига" в ответ на информацию о планах Кремля в Украине

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В МИД РФ вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины
В МИД РФ вновь безосновательно обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины
Фото: depositphotos.com

В МИД РФ назвали дезинформацией и провокационной деятельностью заявление Лондона о том, что Москва пытается привести к власти в Украине пророссийского лидера. Сообщение опубликовано в Facebook ведомства

По данным Великобритании, Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру экс-нардепа, лидера партии "Наши" Евгения Мураева как потенциального лидера страны. Такие планы Кремля как один из вариантов развития событий озвучила 22 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс. 

В МИД России назвали это "дезинформацией", а также в очередной раз обвинили страны НАТО "во главе с англо-саксами" в эскалации напряженности вокруг Украины.

"Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", – заявили в МИД РФ.

https://www.facebook.com/MIDRussia/posts/232937249029343

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, сказал, что его "забавляет" такая информация, и назвал ее "глупостью и чепухой", которую "трудно переварить".

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания войск на границе с Украиной МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, НАТО, Великобритания, Евгений Мураев, МИД России, МИД Великобритании, вторжение, российская агрессия, война в Украине
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