Мураев хочет подать иск к правительству Британии за заявление о намерениях Кремля привести его к власти в Украине

По словам Мураева, он и его семья получили "сотни угроз в социальных сетях" из-за "абсурдной, но опасной фантазии" МИД Великобритании. Политик призвал власти Великобритании предоставить доказательства их заявлений.

Он сказал, что готов поехать в Лондон не только для участия в любых возможных судебных разбирательствах против британского правительства, которые он может инициировать, но и для публичного обсуждения вопроса о его предполагаемой виновности с британскими министрами и депутатами.

Мураев еще раз напомнил, что Россия с 2018 года ввела против него санкции, его активы в РФ были заморожены и сам он считает, что "вряд ли станет главным фаворитом Москвы".

"Но я проснулся утром и обнаружил, что теперь я якобы тот человек, который возглавит украинское правительство после российского вторжения. Это вызывает много вопросов. Останусь ли я под санкциями России, возглавляя их правительство в Киеве? Встречусь ли я с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным, которого никогда в жизни не встречал? Или меня арестуют, если я приеду в Москву, пока я еще под санкциями?" – спросил Мураев.

Он предположил, что министерство иностранных дел Великобритании получило дезинформацию "от некоторых элементов в Украине" и не проверило ее.

Политик также заявил, что, по его мнению, Украина должна придерживаться пути независимости как от России, так и от Запада и "держаться подальше от силовых блоков".