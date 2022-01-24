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Мураев хочет подать иск к правительству Британии за заявление о намерениях Кремля привести его к власти в Украине

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Мураев предположил, что МИД Великобритании получил дезинформацию "от некоторых элементов в Украине"
Мураев предположил, что МИД Великобритании получил дезинформацию "от некоторых элементов в Украине" 
Фото: Евгений Мураев / Facebook

Бывший народный депутат Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что готов судиться с властями Великобритании из-за заявлений, что Кремль хочет поставить его во главе предполагаемого коллаборационного правительства. Об этом политик сказал в комментарии The Independent.

По словам Мураева, он и его семья получили "сотни угроз в социальных сетях" из-за "абсурдной, но опасной фантазии" МИД Великобритании. Политик призвал власти Великобритании предоставить доказательства их заявлений.

Он сказал, что готов поехать в Лондон не только для участия в любых возможных судебных разбирательствах против британского правительства, которые он может инициировать, но и для публичного обсуждения вопроса о его предполагаемой виновности с британскими министрами и депутатами.

Мураев еще раз напомнил, что Россия с 2018 года ввела против него санкции, его активы в РФ были заморожены и сам он считает, что "вряд ли станет главным фаворитом Москвы".

"Но я проснулся утром и обнаружил, что теперь я якобы тот человек, который возглавит украинское правительство после российского вторжения. Это вызывает много вопросов. Останусь ли я под санкциями России, возглавляя их правительство в Киеве? Встречусь ли я с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным, которого никогда в жизни не встречал? Или меня арестуют, если я приеду в Москву, пока я еще под санкциями?" – спросил Мураев.

Он предположил, что министерство иностранных дел Великобритании получило дезинформацию "от некоторых элементов в Украине" и не проверило ее.

Политик также заявил, что, по его мнению, Украина должна придерживаться пути независимости как от России, так и от Запада и "держаться подальше от силовых блоков".

Контекст:

22 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором сказано, что Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру Мураева как потенциального лидера страны.

В ведомстве также отметили, что спецслужбы РФ, готовящие вторжение, работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича. В частности, упоминаются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-замглавы правительства Николай Арбузов, первый заместитель премьер-министра Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из них сейчас находятся в РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведка США подтвердила данные Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Имен источники не называли. 

В МИД России заявление Британии назвали "дезинформацией и провокационной деятельностью".

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, назвал его "глупостью и чепухой". Он напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и предположил, что "кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал".

Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах.

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

Теги: Россия, Великобритания, Англия, Евгений Мураев, МИД Великобритании, вторжение, иск
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