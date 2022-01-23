"Это опасное наследие каденции Порошенко". В Офисе президента прокомментировали заявление МИД Великобритании о Мураеве

Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах Фото: Yevgeniy Murayev / Facebook

"Фамилии таких лиц, как [народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор] Медведчук, [экс-нардеп, лидер партии "Наши" Евгений] Мураев, другие подобные – это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ошибочных шагов, которые он сделал в политической работе", – подчеркнул Подоляк, комментируя заявление МИД Великобритании о рассмотрении Россией кандидатуры Мураева как потенциального лидера Украины.

Советник главы Офиса президента сказал, что в Британии не сообщили ничего нового для украинцев.

"Если беспристрастно посмотреть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине. Когда началась война в 2014 году, руководство России использовало в своих интересах часть хотя и маргинальных, но все же существующих политических и общественных структур, деятелей", – подчеркнул Подоляк.