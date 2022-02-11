СНБО ввел санкции против телеканала "Наш"

"Введены санкции против компаний "Наша Прага", "Наш 24", "Наш 365" и компании, которая непосредственно является, насколько мы проинформированы, владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре в городе Лимассол, Proteas House", – сообщил Данилов.
Он добавил, что санкции введены сроком на пять лет.
Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Евгений Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.
Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числился отец Евгения Мураева Владимир Мураев, который умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика Ольга Мураева. Она также является бенефициаром ООО "Наша Прага" (логотип Maxxi TV), об этом свидетельствуют данные Opendatabot.
Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.
Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал "Наш". Об этом 27 января 2022 года сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным источников издания, СБУ зафиксировала случаи антиукраинской пропаганды на телеканале и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.