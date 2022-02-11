СНБО ввел санкции против телеканала "Наш"

Санкции против канала "Наш" введены сроком на пять лет Фото: depositphotos.com

"Введены санкции против компаний "Наша Прага", "Наш 24", "Наш 365" и компании, которая непосредственно является, насколько мы проинформированы, владельцем всех этих компаний, которая находится на Кипре в городе Лимассол, Proteas House", – сообщил Данилов.

Он добавил, что санкции введены сроком на пять лет.