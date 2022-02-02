В Киеве прошла акция у телеканала "Наш". В здание бросали файеры и требовали ввести санкции против Мураева

СМИ сообщили, что в акции участвовали несколько сотен человек Фото: PavlovskyNews / Telegram

В мероприятии участвовали несколько сотен человек, в том числе представители националистических и правых организаций, депутаты и активисты общественных организаций.

На здание канала наклеили плакат "Армия России", участники акции принесли плакаты с надписями "Наш" – не наш, а их". Активисты сожгли вату в ведре, обклеенном фотографией Мураева.

Фото: PavlovskyNews / Telegram

Участники акции пытались свалить забор, но им помешала полиция.

Сотрудники телеканала поставили у ворот колонки и включили запись призывов не ходить на проплаченные митинги и информацию о том, что американский инвестор Джордж Сорос финансирует митинги и разрушает Украину, сообщило Общественное.

Акция завершилась около 20.10.

"Митинг завершился бросанием файеров в здание", – написал Telegram-канал PavlovskyNews и опубликовал видео с места происшествия.

Служба безопасности Украины готовит документы для введения санкций в отношении телеканала "Наш". Об этом 27 января сообщила "Украинская правда". По данным источников издания, СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале "Наш" и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.