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ПОЛИТИКА

В Киеве прошла акция у телеканала "Наш". В здание бросали файеры и требовали ввести санкции против Мураева

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СМИ сообщили, что в акции участвовали несколько сотен человек
СМИ сообщили, что в акции участвовали несколько сотен человек
Фото: PavlovskyNews / Telegram

Вечером 2 февраля в Киеве у здания телеканала "Наш" прошла акция, участники которой требовали ввести санкции против телеканала и его владельца, бывшего народного депутата Украины Евгения Мураева. Об этом сообщило LB.ua.

В мероприятии участвовали несколько сотен человек, в том числе представители националистических и правых организаций, депутаты и активисты общественных организаций.

На здание канала наклеили плакат "Армия России", участники акции принесли плакаты с надписями "Наш" – не наш, а их". Активисты сожгли вату в ведре, обклеенном фотографией Мураева.

Фото: PavlovskyNews / Telegram
Фото: PavlovskyNews / Telegram

Участники акции пытались свалить забор, но им помешала полиция.

Сотрудники телеканала поставили у ворот колонки и включили запись призывов не ходить на проплаченные митинги и информацию о том, что американский инвестор Джордж Сорос финансирует митинги и разрушает Украину, сообщило Общественное.

Акция завершилась около 20.10.

"Митинг завершился бросанием файеров в здание", – написал Telegram-канал PavlovskyNews и опубликовал видео с места происшествия.

Служба безопасности Украины готовит документы для введения санкций в отношении телеканала "Наш". Об этом 27 января сообщила "Украинская правда". По данным источников издания, СБУ фиксирует случаи антиукраинской пропаганды на телеканале "Наш" и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

Контекст:

22 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором сказано, что Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру Мураева как потенциального лидера страны.

В ведомстве также отметили, что спецслужбы РФ, готовящие вторжение, работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича. В частности, упоминаются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-замглавы правительства Сергей Арбузов, первый заместитель премьер-министра Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из них сейчас находятся в РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведка США подтвердила данные Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Имен источники не называли. 

В МИД России заявление Британии назвали "дезинформацией и провокационной деятельностью".

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, назвал его "глупостью и чепухой". Он напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и предположил, что "кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал".

Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах.

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

Теги: СБУ, Украина, санкции, Евгений Мураев, пропаганда, Джордж Сорос, активист, телеканал Наш
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