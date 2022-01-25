"Назовите, пожалуйста, всех". Данилов заявил, что у РФ, кроме Мураева, есть другие кандидатуры лидера в Киеве

Данилов: Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью "BBC News Україна", которое опубликовано 24 января.

"Это может быть сенсацией для тех людей, которые не осведомлены о том, что происходит в нашей стране. Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка. Четко знаем фамилии, имена, отчества этих людей. Знаете, как говорится: а вы не можете всех назвать? Зачем вы их придерживаете? Назовите, пожалуйста, всех. Гораздо интереснее будет", – прокомментировал Данилов.

Он добавил, что в СНБО знают, чем занимается пятая колонна в Украине.

"Поэтому мы превентивно принимали решения, запрещали вещание трех телеканалов, являвшихся средствами российской пропаганды на нашей территории", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов 24 января после заседания СНБО сказал, что правоохранители отслеживают агентов влияния России.

"Много ли таких Мураевых в нашей стране? Да, они есть. Мы их всех знаем. Вы их знаете", – сказал он.