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"Назовите, пожалуйста, всех". Данилов заявил, что у РФ, кроме Мураева, есть другие кандидатуры лидера в Киеве

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Данилов: Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка
Данилов: Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Информация британской разведки о том, что Кремль, планируя вторжение в Украину, рассматривает кандидатуру лидера пророссийской партии "Наши", бывшего народного депутата Евгения Мураева как лидера в Киеве, не стала сенсацией для украинских властей.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал в интервью "BBC News Україна", которое опубликовано 24 января.

"Это может быть сенсацией для тех людей, которые не осведомлены о том, что происходит в нашей стране. Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка. Четко знаем фамилии, имена, отчества этих людей. Знаете, как говорится: а вы не можете всех назвать? Зачем вы их придерживаете? Назовите, пожалуйста, всех. Гораздо интереснее будет", – прокомментировал Данилов.

Он добавил, что в СНБО знают, чем занимается пятая колонна в Украине.

"Поэтому мы превентивно принимали решения, запрещали вещание трех телеканалов, являвшихся средствами российской пропаганды на нашей территории", – подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов 24 января после заседания СНБО сказал, что правоохранители отслеживают агентов влияния России.

"Много ли таких Мураевых в нашей стране? Да, они есть. Мы их всех знаем. Вы их знаете", – сказал он.

Контекст:

22 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором сказано, что Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру Мураева как потенциального лидера страны.

В ведомстве также отметили, что спецслужбы РФ, готовящие вторжение, работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича. В частности, упоминаются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-замглавы правительства Сергей Арбузов, первый заместитель премьер-министра Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из них сейчас находятся в РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведка США подтвердила данные Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Имен источники не называли. 

В МИД России заявление Британии назвали "дезинформацией и провокационной деятельностью".

Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, назвал его "глупостью и чепухой". Он напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и предположил, что "кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал".

Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах.

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

Теги: Россия, Украина, Евгений Мураев, СНБО, разведка, телеканал Наш, Алексей Данилов, Британия
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