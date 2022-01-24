Данилов: Много ли таких Мураевых в нашей стране? Да, они есть. Мы их всех знаем

МИД Великобритании опубликовал заявление о том, что РФ рассматривает кандидатуру Мураева как потенциального лидера Украины Фото: Евгений Мураев / Facebook

"Все, что происходит со стороны Российской Федерации... Та пятая колонна, которая находится в нашей стране, – она отслеживается соответствующими службами. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы строим демократию в условиях войны. Это очень сложный процесс", – подчеркнул Данилов.

На вопрос о том, планирует ли СНБО запретить вещание телеканала "Наш", который связан с Мураевым, секретарь Совета нацбезопасности ответил, что такое возможно только в случае, если будет обращение уполномоченных структур. Сейчас таких документов в СНБО нет.

"Разжигать ситуацию, отправлять сюда постоянно российские нарративы – у нас такого не будет... Много ли таких Мураевых в нашей стране? Да, они есть. Мы их всех знаем. Вы их знаете. Это и есть признак нашей демократии. Когда представители пятой колонны находятся у нас в Верховной Раде, то что еще может говорить о большей демократии?" – заявил Данилов.