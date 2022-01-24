Данилов: Много ли таких Мураевых в нашей стране? Да, они есть. Мы их всех знаем

"Все, что происходит со стороны Российской Федерации... Та пятая колонна, которая находится в нашей стране, – она отслеживается соответствующими службами. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы строим демократию в условиях войны. Это очень сложный процесс", – подчеркнул Данилов.
На вопрос о том, планирует ли СНБО запретить вещание телеканала "Наш", который связан с Мураевым, секретарь Совета нацбезопасности ответил, что такое возможно только в случае, если будет обращение уполномоченных структур. Сейчас таких документов в СНБО нет.
"Разжигать ситуацию, отправлять сюда постоянно российские нарративы – у нас такого не будет... Много ли таких Мураевых в нашей стране? Да, они есть. Мы их всех знаем. Вы их знаете. Это и есть признак нашей демократии. Когда представители пятой колонны находятся у нас в Верховной Раде, то что еще может говорить о большей демократии?" – заявил Данилов.
22 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором сказано, что Россия, планируя вторжение в Украину и последующую оккупацию территории, рассматривает кандидатуру Мураева как потенциального лидера страны.
В ведомстве также отметили, что спецслужбы РФ, готовящие вторжение, работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича. В частности, упоминаются бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-замглавы правительства Николай Арбузов, первый заместитель премьер-министра Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из них сейчас находятся в РФ.
CNN со ссылкой на источники сообщил, что разведка США подтвердила данные Британии о планах Кремля привести к власти в Киеве пророссийского лидера. Имен источники не называли.
В МИД России заявление Британии назвали "дезинформацией и провокационной деятельностью".
Сам Мураев, комментируя заявление Великобритании, назвал его "глупостью и чепухой". Он напомнил, что уже четыре года находится под санкциями России и предположил, что "кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал".
Мураев был народным депутатом Украины два созыва Верховной Рады: в 2012–2014 годах и в 2014–2019 годах.
Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.