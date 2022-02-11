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ПОЛИТИКА

Мураев заявил, что на заседании СНБО в Харькове запретят вещание телеканала "Наш"

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Мураев: Это первый шаг на пути к установлению диктатуры
Мураев: Это первый шаг на пути к установлению диктатуры
Фото: Евгений Мураев / Facebook

Лидер партии "Наши" Евгений Мураев разместил в Facebook видео, в котором сообщил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое пройдет 11 февраля в Харькове, примут решение о запрете вещания телеканала "Наш".

"Это первый шаг на пути к установлению диктатуры, а значит, к бесконечной войне", – отметил Мураев и призвал людей выйти к зданию Харьковской облгосадминистрации, где состоится заседание СНБО.

https://www.facebook.com/yevgeniy.murayev/videos/536039294393341/

В эфире телеканала "Наш" Мураев сказал, что закрывать канал – значит "выстрелить себе в ногу".

"Это невозможно, это нерационально, это глупо. Это больше навредит, чем поможет", – считает он.

11 февраля "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на информированный источник, что СНБО может сегодня принять санкции против телеканала "Наш". Собеседник уточнил, что против Мураева ограничения не готовятся.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский созвал выездное заседание СНБО и решил провести его в Харькове, стало известно 9 февраля. Повестку заседания не публиковали, но, по информации главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, на него пригласят мэров украинских городов. Основная цель – дать сигнал, что президент занимается вопросами обороны, утверждал журналист.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числился отец Евгения Мураева Владимир Мураев, который умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика Ольга Мураева. Она также является бенефициаром ООО "Наша Прага" (логотип Maxxi TV), об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал "Наш". Об этом 27 января 2022 года сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным источников издания, СБУ зафиксировала случаи антиукраинской пропаганды на телеканале и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

Теги: Украина, Харьков, санкции, Евгений Мураев, СНБО, спецоперация, телеканал Наш
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