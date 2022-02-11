Мураев заявил, что на заседании СНБО в Харькове запретят вещание телеканала "Наш"

Мураев: Это первый шаг на пути к установлению диктатуры Фото: Евгений Мураев / Facebook

"Это первый шаг на пути к установлению диктатуры, а значит, к бесконечной войне", – отметил Мураев и призвал людей выйти к зданию Харьковской облгосадминистрации, где состоится заседание СНБО.

В эфире телеканала "Наш" Мураев сказал, что закрывать канал – значит "выстрелить себе в ногу".

"Это невозможно, это нерационально, это глупо. Это больше навредит, чем поможет", – считает он.

11 февраля "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на информированный источник, что СНБО может сегодня принять санкции против телеканала "Наш". Собеседник уточнил, что против Мураева ограничения не готовятся.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский созвал выездное заседание СНБО и решил провести его в Харькове, стало известно 9 февраля. Повестку заседания не публиковали, но, по информации главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, на него пригласят мэров украинских городов. Основная цель – дать сигнал, что президент занимается вопросами обороны, утверждал журналист.