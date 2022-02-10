Бутусов рассказал о целях проведения заседания СНБО в Харькове

По его информации, на заседание будут приглашены мэры городов.

"Цель заседания – информационно-политическая. Перекрыть негатив от заявления президента Владимира Зеленского в американских СМИ о возможной оккупации Харькова российскими войсками в случае большой войны заявлением, что Харьков сдавать агрессорам не будут. Собрать мэров городов и показать, что именно Зеленский, а не глава ассоциации мэров Виталий Кличко является организатором территориальной обороны", – подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, Зеленский планирует послать сигнал о том, что страна готовится к решительному сопротивлению.

"В повестке СНБО нет пока даже вопроса, который является приоритетным, – об увеличении финансирования Минобороны и теробороны в связи с возрастанием военной угрозы. Финансирование ВСУ совершенно не отвечает существующим вызовам, обеспечение ТРО просто ниже всякой критики, там все держится на энтузиазме и самоотверженности наших людей", – добавил редактор.

Бутусов сообщил, что мэрам дадут понять, что обеспечивать территориальную оборону они должны за счет местных бюджетов.

Зеленский решил созвать на 11 февраля заседание СНБО, оно будет выездным – пройдет в Харькове в здании облгосадминистрации.