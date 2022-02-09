Зеленский созывает выездное заседание СНБО. Оно пройдет в Харькове

Заседание будет выездным – пройдет в Харькове в здании облгосадминистрации.

Ожидается, что начнется заседание в 15.30, а через два часа секретарь СНБО Алексей Данилов проведет брифинг по итогам.

Какие вопросы будут рассматривать, не уточняется.

Контекст:

Обычно СНБО проводит заседания по пятницам.

Предыдущее заседание Зеленский созывал в понедельник 24 января – для рассмотрения ряда вопросов, которые касались в том числе "защиты национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной болезни".

После заседания президент сказал, что "все спокойно, причин для паники нет", Данилов заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, а министр обороны Алексей Резников рассказал, что войска территориальной обороны обеспечены оружием и боеприпасами.