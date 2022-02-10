На заседании СНБО в Харькове рассмотрят неотложный вопрос, связанный с намерениями России – Данилов

"Одним из основных вопросов, которые будут рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей. Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный", – сказал Данилов.

Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко 9 февраля сообщил, что Россия из-за "учений" перекроет части акваторий Черного и Азовского морей, чем заблокирует украинские порты.

На следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил его информацию. "Азовское море заблокировано полностью, Черное море в части доступа к Украине – почти полностью заблокировано", – сказал глава МИД.