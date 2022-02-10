На заседании СНБО в Харькове рассмотрят неотложный вопрос, связанный с намерениями России – Данилов

"Одним из основных вопросов, которые будут рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей. Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный", – сказал Данилов.
Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко 9 февраля сообщил, что Россия из-за "учений" перекроет части акваторий Черного и Азовского морей, чем заблокирует украинские порты.
На следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил его информацию. "Азовское море заблокировано полностью, Черное море в части доступа к Украине – почти полностью заблокировано", – сказал глава МИД.
О том, что Зеленский созвал выездное заседание СНБО и решил провести его в Харькове, стало известно 9 февраля. Повестку заседания не публиковали, но, по информации главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, на него пригласят мэров украинских городов. Основная цель – дать сигнал, что президент занимается вопросами обороны, утверждал журналист.
Обычно СНБО проводит заседания по пятницам. Предыдущее заседание Зеленский созывал в понедельник, 24 января, – для рассмотрения ряда вопросов, которые касались в том числе "защиты национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной болезни".
После заседания президент сказал, что "все спокойно, причин для паники нет", секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, а министр обороны Алексей Резников рассказал, что войска территориальной обороны обеспечены оружием и боеприпасами.