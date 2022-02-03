Малюська напомнил, что у лиц, имеющих признаки олигарха, осталось три месяца, чтобы избавиться хотя бы от одного из них

Об этом 3 февраля напомнила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.
"Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь это если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях", – отметил глава Минюста Денис Малюська.
Следующий критерий – собственность медиа, добавил министр.
"Сейчас несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего речь идет о телеканалах, которые обязаны публично раскрывать структуру собственности – кто является их владельцами и конечными бенефициарами. Заходим на соответствующий веб-сайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально есть в структуре собственности медиа", – рассказал Малюська.
По его словам, структуру собственности любой компании можно также проверить через Единый государственный реестр.
"Также совершенно спокойно можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все есть онлайн", – указал руководитель Минюста.
Малюська подчеркнул, что проверить, кто олигарх, а кто нет, может любое заинтересованное лицо.
"Пока же у тех, кто имеет все признаки олигарха, есть еще чуть больше трех месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", – резюмировал министр юстиции Украины.
В конце января Малюська назвал имена "очевидных олигархов" в Украине.
"Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – [бизнесмен] Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с [бизнесменом Игорем] Коломойским. [Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности"] Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы", – отметил Малюська.
Верховная Рада 23 сентября 2021 года приняла во втором чтении законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале. Зеленский подписал закон об олигархах 5 ноября.
Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать СНБО – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
30 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что закон должен заработать к концу мая 2022 года, тогда, как ожидается, в Украине и назовут имена первых олигархов.