Малюська напомнил, что у лиц, имеющих признаки олигарха, осталось три месяца, чтобы избавиться хотя бы от одного из них

Проверить, кто олигарх, а кто нет, может любое заинтересованное лицо, отметил Малюська Фото: kmu.gov.ua

Об этом 3 февраля напомнила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

"Критерий в части политики очень простой и легко проверяется. В первую очередь это если лицо занимает какую-то политическую должность или имеет близких родственников или бизнес-партнеров на политических должностях", – отметил глава Минюста Денис Малюська.

Следующий критерий – собственность медиа, добавил министр.

"Сейчас несколько тысяч субъектов информационной деятельности, прежде всего речь идет о телеканалах, которые обязаны публично раскрывать структуру собственности – кто является их владельцами и конечными бенефициарами. Заходим на соответствующий веб-сайт, смотрим информацию о структуре собственности или спрашиваем ее у Нацсовета по телевидению и радиовещанию и смотрим, кто из таких потенциальных кандидатов в олигархи официально есть в структуре собственности медиа", – рассказал Малюська.

По его словам, структуру собственности любой компании можно также проверить через Единый государственный реестр.

"Также совершенно спокойно можно посмотреть декларации нардепов, какой объем финансов у них есть и дотягивает ли он до лимитов, установленных законом об олигархах. Также можно посмотреть компании, которыми они владеют. Можно посмотреть обороты этих компаний, активы – абсолютно все есть онлайн", – указал руководитель Минюста.

Малюська подчеркнул, что проверить, кто олигарх, а кто нет, может любое заинтересованное лицо.

"Пока же у тех, кто имеет все признаки олигарха, есть еще чуть больше трех месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из них. Ведь ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом", – резюмировал министр юстиции Украины.

В конце января Малюська назвал имена "очевидных олигархов" в Украине.

"Достаточно открыть рейтинг Forbes. Первая строчка – [бизнесмен] Ринат Ахметов. Есть все критерии – медиа, бизнес, активы, партнеры в Раде. Похожая история с [бизнесменом Игорем] Коломойским. [Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности"] Петр Порошенко – активы, участие в политике, под вопросом телеканалы", – отметил Малюська.