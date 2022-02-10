Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш" из-за высказываний Мураева и просит аннулировать лицензию Maxxi TV

В Нацсовете заявили, что телеканалы "Наш" и Maxxi TV являются систематическими нарушителями законодательства Фото: depositphotos.com

Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш" на 124,7 тыс. грн.

"Что касается Maxxi TV, регулятор признал, что лицензиат не выполнил предыдущее решение Национального совета от 19 августа 2021 года и не устранил нарушения норм закона о телевидении и радиовещании после применения санкций. Штраф в размере 119 544,75 грн вещатель также не уплатил. Национальный совет обратится в суд с иском об аннулировании его лицензии", – отметили в релизе.

В Нацсовете заявили, что телеканалы "Наш" и Maxxi TV являются систематическими нарушителями и к ним многократно применяли санкции за нарушение законодательства.

Проверки регулятор проводил в связи с жалобой общественной организации "Детектор медиа" на высказывания в эфире этих каналов лидера партии "Наши", владельца телеканала Евгения Мураева. Темой передачи "Важное", которая вышла в эфир 1-го и 2 сентября 2021 года, стал визит президента Украины в США.

"Гость передачи Евгений Мураев высказывал свои убеждения о негативных последствиях присоединения Украины к Европейскому союзу и НАТО. Он, игнорируя национальные и международные правовые требования, прибег к расистским высказываниям и очернению религиозных убеждений", – отметили в Нацсовете.

Мураев в эфире использовал выражения "черный Париж", "мусульманская Мекка… с хиджабами..., где страшно находиться", описывая жителей столицы Франции. В Нацсовете заявили, что высказывания политика подчеркивают негативное отношение к мусульманам и гражданам страны с африканскими корнями. Регулятор усмотрел в высказываниях Мураева проявление дискриминации и разжигания вражды.