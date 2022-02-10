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ПОЛИТИКА

Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш" из-за высказываний Мураева и просит аннулировать лицензию Maxxi TV

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В Нацсовете заявили, что телеканалы "Наш" и Maxxi TV являются систематическими нарушителями законодательства
В Нацсовете заявили, что телеканалы "Наш" и Maxxi TV являются систематическими нарушителями законодательства
Фото: depositphotos.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании, которое состоялось 10 февраля, рассмотрел результаты внеплановых проверок телеканалов "Наш" и Maxxi TV. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Нацсовет оштрафовал телеканал "Наш" на 124,7 тыс. грн.

"Что касается Maxxi TV, регулятор признал, что лицензиат не выполнил предыдущее решение Национального совета от 19 августа 2021 года и не устранил нарушения норм закона о телевидении и радиовещании после применения санкций. Штраф в размере 119 544,75 грн вещатель также не уплатил. Национальный совет обратится в суд с иском об аннулировании его лицензии", – отметили в релизе.

В Нацсовете заявили, что телеканалы "Наш" и Maxxi TV являются систематическими нарушителями и к ним многократно применяли санкции за нарушение законодательства.

Проверки регулятор проводил в связи с жалобой общественной организации "Детектор медиа" на высказывания в эфире этих каналов лидера партии "Наши", владельца телеканала Евгения Мураева. Темой передачи "Важное", которая вышла в эфир 1-го и 2 сентября 2021 года, стал визит президента Украины в США.

"Гость передачи Евгений Мураев высказывал свои убеждения о негативных последствиях присоединения Украины к Европейскому союзу и НАТО. Он, игнорируя национальные и международные правовые требования, прибег к расистским высказываниям и очернению религиозных убеждений", – отметили в Нацсовете.

Мураев в эфире использовал выражения "черный Париж", "мусульманская Мекка… с хиджабами..., где страшно находиться", описывая жителей столицы Франции. В Нацсовете заявили, что высказывания политика подчеркивают негативное отношение к мусульманам и гражданам страны с африканскими корнями. Регулятор усмотрел в высказываниях Мураева проявление дискриминации и разжигания вражды.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года. Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года политик заявил, что передает управление телеканалом "Наш" коллективу.

Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал "Наш". Об этом 27 января 2022 года сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным источников издания, СБУ зафиксировала случаи антиукраинской пропаганды на телеканале и готовит соответствующее представление в Совет национальной безопасности и обороны.

Теги: телевидение, Украина, Франция, Евгений Мураев, пропаганда, Нацсовет, Париж, лицензия, мусульмане, дискриминация, хиджаб, проверки, телеканал Наш, Служба безопасности Украины
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