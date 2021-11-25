Телеканалу "Наш" назначили внеплановую проверку из-за высказываний Мураева

В ведомстве указали, что 1 сентября 2021 года в прямом эфире передачи "Важное" Мураев сфокусировался на негативных, по его мнению, последствиях присоединения к Евросоюзу.

"Он... использовал слово "черный" как негативную характеристику города Парижа, имея в виду часть населения французской столицы, этнически происходящую из африканского континента. Такие выражения являются проявлением расизма. Их использование... можно считать проявлением презрения, унижения и пренебрежительного стереотипного представления в контексте этнического происхождения этих людей", – заявляют в Нацсовете.

Национальный совет считает, что трансляция нарушает закон Украины "О телевидении и радиовещании" в части запрета на использование телерадиоорганизаций для разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Проверки телеканалов будут проведены с 10-го по 24 декабря, далее Нацсовет рассмотрит материалы на заседании и примет решение.