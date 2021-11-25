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ПОЛИТИКА

Телеканалу "Наш" назначили внеплановую проверку из-за высказываний Мураева

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Евгения Мураева обвиняют в проявлении расизма
Евгения Мураева обвиняют в проявлении расизма
Фото: Евгений Мураев / Facebook

Национальный совет Украины по вопросам регулирования телевидения и радиовещания назначил проверки телеканалам "Наш" и "Макси-ТВ" в связи с жалобой общественной организации "Детектор медиа" на высказывания в эфире этих каналов лидера партии "Наши" Евгения Мураева. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Нацсовета.

В ведомстве указали, что 1 сентября 2021 года в прямом эфире передачи "Важное" Мураев сфокусировался на негативных, по его мнению, последствиях присоединения к Евросоюзу.

"Он... использовал слово "черный" как негативную характеристику города Парижа, имея в виду часть населения французской столицы, этнически происходящую из африканского континента. Такие выражения являются проявлением расизма. Их использование... можно считать проявлением презрения, унижения и пренебрежительного стереотипного представления в контексте этнического происхождения этих людей", – заявляют в Нацсовете.

Национальный совет считает, что трансляция нарушает закон Украины "О телевидении и радиовещании" в части запрета на использование телерадиоорганизаций для разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Проверки телеканалов будут проведены с 10-го по 24 декабря, далее Нацсовет рассмотрит материалы на заседании и примет решение.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно названию партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Нацсовет 19 августа заявил о подаче иска с требованием лишить канал "Наш" лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера Коммунистической партии Петра Симоненко в выпуске программы "Марафон", который транслировали 4 мая и показывали в повторе на следующий день.

Симоненко тогда, кроме прочего, называл "раскольниками" Православную церковь Украины, заявлял о "политике государственной фашизации", а также называл войну на Донбассе "гражданским противостоянием". Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не озвучили, подчеркивали в Нацсовете.

Кроме того, регулятор решил провести проверку канала из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.

16 сентября Окружной административный суд Киева сообщал, что Нацсовет по телерадиовещанию подал иск с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала "Наш".

В октябре Мураев заявил, что Офис президента требует продать 50% телеканала "Наш"

Теги: Украина, Евгений Мураев, Нацсовет, проверки, телеканал Наш
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