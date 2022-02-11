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Гройсман назвал Лукашенко "насильником" и посоветовал нардепу Шевченко ехать в Беларусь и не возвращаться

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Гройсман (на фото) прокомментировал заявление Шевченко
Гройсман (на фото) прокомментировал заявление Шевченко
Скриншот: Shuster online / YouTube

В Беларуси после выборов 2020 года нет независимого президента. Об этом 11 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он комментировал заявление внефракционного нардепа Евгения Шевченко о готовности ехать к считающему себя президентом Беларуси Александру Лукашенко и вместе с ним "решать вопрос" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"После событий 2020 года больше никакой независимой Беларуси, независимого президента в Беларуси нет. Батька сдулся, его нет. Он, к большому сожалению, – мне очень грустно от этого – он стал насильником белорусского братского народа. Это правда", – сказал Гройсман.

Экс-премьер Украины отметил, что РФ и Беларусь подписали совместную военную доктрину, которая определяет, "что больше нет никаких вооруженных сил Беларуси, все управление вооруженными силами Беларуси будет осуществляться Генеральным штабом РФ".

"Поэтому едьте в Беларусь и не возвращайтесь", – заявил Гройсман в адрес Шевченко.

Тот в ответ призвал ехать в Беларусь вместе.

Нардеп Шевченко в августе 2020 года опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой, несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси, и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что "давно мечтал" познакомиться с Лукашенко, а "36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом". Во фракции "Слуга народа" подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.

23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.

24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Лишить депутатского мандата Шевченко нельзя в связи с тем, что избирался в парламент он в мажоритарном округе.

Контекст:

Выборы президента в Беларуси проходили 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась). По данным правозащитного центра "Весна", на акциях задержали десятки тысяч человек. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

1 февраля 2022 года в Международный уголовный суд в Гааге подан иск против Лукашенко и представителей силовых структур, которых обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

По состоянию на 11 февраля в Беларуси признаны политическими заключенными 1149 человек.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Гройсман, Свобода слова Савика Шустера, протесты в Беларуси
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