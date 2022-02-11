Тихановская: Год назад в тюрьмах Беларуси было 200 политзаключенных, сейчас – больше 1 тыс.

"Сейчас в тюрьме тысячи политзаключенных. Только официальных примерно 1030 человек. Год назад было 200 человек. То есть в пять раз увеличилось количество людей в тюрьмах. И теперь мы понимаем, как люди чувствовали себя во время войны или сталинских репрессий. В Беларуси сейчас задерживают буквально за комментарий в Instagram. Но вместе с тем борьба продолжается. Мы работаем в Беларуси, люди объединяются. Мы за это время, несмотря на усилия пропаганды, сумели сохранить единство среди демократических сил. Белорусы в стране тоже объединены и каждый день перешагивают свой страх и делают маленькие шажки на пути к свободе Беларуси", – сказала лидер белоруской оппозиции.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube