Тихановская: Год назад в тюрьмах Беларуси было 200 политзаключенных, сейчас – больше 1 тыс.

"Сейчас в тюрьме тысячи политзаключенных. Только официальных примерно 1030 человек. Год назад было 200 человек. То есть в пять раз увеличилось количество людей в тюрьмах. И теперь мы понимаем, как люди чувствовали себя во время войны или сталинских репрессий. В Беларуси сейчас задерживают буквально за комментарий в Instagram. Но вместе с тем борьба продолжается. Мы работаем в Беларуси, люди объединяются. Мы за это время, несмотря на усилия пропаганды, сумели сохранить единство среди демократических сил. Белорусы в стране тоже объединены и каждый день перешагивают свой страх и делают маленькие шажки на пути к свободе Беларуси", – сказала лидер белоруской оппозиции.
После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
По состоянию на 11 февраля 2022 года в Беларуси признаны политическими заключенными 1149 человек.