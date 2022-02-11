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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тихановская: Год назад в тюрьмах Беларуси было 200 политзаключенных, сейчас – больше 1 тыс.

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Тихановская: В Беларуси сейчас задерживают буквально за комментарий в Instagram
Тихановская: В Беларуси сейчас задерживают буквально за комментарий в Instagram
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

В Беларуси выросло число политических заключенных, людей задерживают и сажают в тюрьмы не только за действия, но и за высказывания в интернете. Об этом 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказала лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская.

"Сейчас в тюрьме тысячи политзаключенных. Только официальных примерно 1030 человек. Год назад было 200 человек. То есть в пять раз увеличилось количество людей в тюрьмах. И теперь мы понимаем, как люди чувствовали себя во время войны или сталинских репрессий. В Беларуси сейчас задерживают буквально за комментарий в Instagram. Но вместе с тем борьба продолжается. Мы работаем в Беларуси, люди объединяются. Мы за это время, несмотря на усилия пропаганды, сумели сохранить единство среди демократических сил. Белорусы в стране тоже объединены и каждый день перешагивают свой страх и делают маленькие шажки на пути к свободе Беларуси", – сказала лидер белоруской оппозиции.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

После выборов в Беларуси в августе 2020 года начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

По состоянию на 11 февраля 2022 года в Беларуси признаны политическими заключенными 1149 человек.

Теги: Беларусь, политзаключенные, Светлана Тихановская, ток-шоу "ГОРДОН"
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