"Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей". Тихановская прокомментировала приговор мужа

Видео опубликовано в Telegram-канале Тихановской.
Она подчеркнула, что записала обращение до объявления приговора. Тихановская сидит на фоне стены, где размещены портрет ее мужа и детские рисунки.
"Я представляю, какая там будет цифра – и очень сложно будет психологически ее принять. Но, с другой стороны, год, 20, 100 лет – это ненормально. Это незаконно, и это не то, с чем можно мириться. Поэтому, комментируя его так называемый "приговор", я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью?" – сказала оппозиционерка.
Тихановская заявила, что будет продолжать защищать мужа, которого любит и который стал лидером для миллионов белорусов.
"Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом. И все, что я делаю, я делаю ради этого момента", – отметила она.
14 декабря в Гомельском СИЗО на выездном заседании суд вынес приговор Тихановскому и еще нескольким оппозиционерам. Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима. Других оппозиционеров приговорили к срокам от 14 до 16 лет.
Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" (у него более 300 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его взяли под стражу.
11 марта этого года Следственный комитет Беларуси предъявил окончательное обвинение Тихановскому и другим фигурантам уголовного дела, в котором он проходит. Ему вменяли четыре статьи Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков); ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды); ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 14 декабря в Беларуси признаны политическими заключенными 920 человек.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.