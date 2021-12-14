"Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей". Тихановская прокомментировала приговор мужа

Тихановская: Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Видео опубликовано в Telegram-канале Тихановской.

Она подчеркнула, что записала обращение до объявления приговора. Тихановская сидит на фоне стены, где размещены портрет ее мужа и детские рисунки.

"Я представляю, какая там будет цифра – и очень сложно будет психологически ее принять. Но, с другой стороны, год, 20, 100 лет – это ненормально. Это незаконно, и это не то, с чем можно мириться. Поэтому, комментируя его так называемый "приговор", я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью?" – сказала оппозиционерка.

Тихановская заявила, что будет продолжать защищать мужа, которого любит и который стал лидером для миллионов белорусов.

"Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом. И все, что я делаю, я делаю ради этого момента", – отметила она.

14 декабря в Гомельском СИЗО на выездном заседании суд вынес приговор Тихановскому и еще нескольким оппозиционерам. Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима. Других оппозиционеров приговорили к срокам от 14 до 16 лет.