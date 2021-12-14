Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима

В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси Фото: EPA

Выездное заседание суда прошло в следственном изоляторе Гомеля.

Тихановский получил 18 лет колонии усиленного режима. Суд посчитал, что он с соратниками "длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси".

"Доказана непосредственная взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием посредством деструктивных Telegram-каналов", – отметили в сообщении.

Автора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика и автора YouTube-канала MozgON Владимира Цыгановича приговорили к 15 годам лишения свободы. Оператора YouTube-канала "Страна для жизни" Артема Сакова – к 14 годам, модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова – к 16 годам, оппозиционера Николая Статкевича – к 14 годам.

Судебный процесс над оппозиционерами проходил в закрытом режиме. Портал TUT.BY 15 июня писал, что Гомельской областной суд принял решение о таком формате процесса "в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны".

Издание отметило, что нескольких политзаключенных в Беларуси уже судили в закрытом режиме, но процесс проходил в здании суда и родные, слушатели и пресса "хотя бы частично смогли попасть на оглашение".