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Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима

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В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси
В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси
Фото: EPA

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского и еще нескольких политзаключенных Гомельский областной суд 14 декабря приговорил к тюремному заключению. Об этом сообщило белорусское государственное агентство Белта в Telegram.

Выездное заседание суда  прошло в следственном изоляторе Гомеля.

Тихановский получил 18 лет  колонии усиленного режима. Суд посчитал, что он с соратниками "длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси".

"Доказана непосредственная взаимосвязь совершенных блогером преступлений с деятельностью экстремистов, которые манипулировали общественным сознанием посредством деструктивных Telegram-каналов", – отметили в сообщении.

Автора Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игоря Лосика и автора YouTube-канала MozgON Владимира Цыгановича приговорили к 15 годам лишения свободы. Оператора YouTube-канала "Страна для жизни" Артема Сакова – к 14 годам, модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова – к 16 годам, оппозиционера Николая Статкевича – к 14 годам.

Судебный процесс над оппозиционерами проходил в закрытом режиме. Портал TUT.BY 15 июня писал, что Гомельской областной суд принял решение о таком формате процесса "в целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны".

Издание отметило, что нескольких политзаключенных в Беларуси уже судили в закрытом режиме, но процесс проходил в здании суда и родные, слушатели и пресса "хотя бы частично смогли попасть на оглашение".

Контекст:

11 марта этого года Следственный комитет Беларуси предъявил окончательное обвинение Тихановскому и другим фигурантам уголовного дела, в котором он проходит. Ему вменяли четыре статьи Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков); ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды); ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала "Страна для жизни" (у него более 300 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его взяли под стражу.

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьмиПо состоянию на 16 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 493 человека.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Теги: Беларусь, оппозиция, приговор, суд, Сергей Тихановский, протесты в Беларуси
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