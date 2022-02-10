Тихановская: Лукашенко теряет образ вожака, он загнан в угол

"Лукашенко сближается с Путиным, потому что на данный момент у него нет другого выбора. Но Лукашенко может сближаться с кем угодно и когда угодно. Однако самый главный вопрос — нужно ли это белорусам. Я видела последние опросы в нашей стране. У нас 80% белорусов за сохранение независимости. И крошечный процент выступает за объединение с Россией. Это в основном люди, которые, наверное, ностальгируют по СССР", — сказала она.

Тихановская добавила, что идя на уступки России Лукашенко перестает быть лидером в глазах своих сторонников.

"Мы должны понимать, что наш суверенитет, наша независимость важны и для чиновников, и для силовиков. Но из-за своей военной риторики, готовности торговаться суверенитетом Лукашенко сейчас теряет образ вожака, сильного лидера. И даже его сторонники видят, что он загнан в угол. Он постоянно вынужден уступать Кремлю. Все это Лукашенко делает для того, чтобы удержаться у власти, а не ради людей", — отметила лидер белорусской оппозиции.

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