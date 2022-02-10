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Тихановская: Лукашенко теряет образ вожака, он загнан в угол

 
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Александр Лукашенко вынужден во всем уступать Кремлю для сохранения власти в Беларуси, считает Светлана Тихановская
Александр Лукашенко вынужден во всем уступать Кремлю для сохранения власти в Беларуси, считает Светлана Тихановская
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Александр Лукашенко, который называет себе президентом Беларуси вынужден идти на уступки Кремлю, чтобы удержаться у власти. Об этом 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказала лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская.

"Лукашенко сближается с Путиным, потому что на данный момент у него нет другого выбора. Но Лукашенко может сближаться с кем угодно и когда угодно. Однако самый главный вопрос — нужно ли это белорусам. Я видела последние опросы в нашей стране. У нас 80% белорусов за сохранение независимости. И крошечный процент выступает за объединение с Россией. Это в основном люди, которые, наверное, ностальгируют по СССР", — сказала она.

Тихановская добавила, что идя на уступки России Лукашенко перестает быть лидером в глазах своих сторонников.

"Мы должны понимать, что наш суверенитет, наша независимость важны и для чиновников, и для силовиков. Но из-за своей военной риторики, готовности торговаться суверенитетом Лукашенко сейчас теряет образ вожака, сильного лидера. И даже его сторонники видят, что он загнан в угол. Он постоянно вынужден уступать Кремлю. Все это Лукашенко делает для того, чтобы удержаться у власти, а не ради людей", — отметила лидер белорусской оппозиции.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В августе 2021 года Лукашенко сказал, что признает оккупированный Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию.

В начале ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. "Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", – добавил он. В МИД Украины на это ответили, что признание властями Беларуси временно оккупированного Крыма "территорией России" приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". Он называл курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинял власти страны в проведении "политики конфронтации".

На фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной Лукашенко заявил, что армия Беларуси будет действовать "точно так, как российская", в случае эскалации на Донбассе и допустил нанесение "ракетного удара и не только" по Украине. 

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, ток-шоу "ГОРДОН"
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