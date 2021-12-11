"Группе головорезов удается терроризировать всю Европу". Тихановская выступила на Саммите за демократию

Тихановская: Представьте, что ваш сосед – насильник. Вы не можете игнорировать его. Но вы и не можете заставить его измениться. Диктаторов нельзя перевоспитать Фото: EPA

"Позвольте мне быть собой сегодня. Позвольте мне сказать, что я чувствую. Я злюсь. Тысячи моих сограждан находятся в тюрьме, потому что они осмелились выступить против диктатора. Все началось как протест против фальсифицированных выборов, но стало борьбой за достоинство и справедливость. За это мы продолжаем платить большую цену", – сказала Тихановская.

Она рассказала, что с прошлого года в Беларуси было задержано 40 тыс. человек, многие подвергались допросам в КГБ, пыткам и унижениям, более 300 тыс. были вынуждены бежать, более 900 человек признаны политическими заключенными.

"Я сбита с толку. Я не понимаю, в чем разница между словами "мы глубоко, сильно обеспокоены" и "мы серьезно, чрезвычайно обеспокоены". Я до сих пор не могу понять, как одной группе головорезов удается терроризировать всю Европу – c помощью захвата самолета или организации незаконного ввоза мигрантов. Почему эти люди до сих пор не столкнулись с какими-либо серьезными последствиями за свои бесчеловечные действия?" – спросила политик.

Она подчеркнула, что поддержка демократии, поддержка белорусов – это процесс, а не разовое действие. По мнению Тихановской, международное сообщество "гораздо сильнее, чем показывает", но действует неохотно.

"Представьте, что ваш сосед – насильник. Вы не можете игнорировать его. Но вы и не можете заставить его измениться... Вы можете попытаться успокоить его или удовлетворить его требования. Но это только заставит обидчика почувствовать, что он может контролировать вас, что он может манипулировать вами.... 27 лет угнетения научили нас, что умиротворение никогда не работает. Если вы дадите ему палец, он откусит по локоть. Диктаторов нельзя перевоспитать", – заявила Тихановская.

Политик считает, что в таких случаях насильнику следует ясно дать понять, что такое поведение будет иметь последствия. В данном случае, по ее мнению, речь идет о проблеме "для всего района, а не только для соседей слева или справа".

"Почему же тогда мир делает так мало, когда речь заходит о насилии, происходящем совсем рядом, в соседней Беларуси?" – спросила она.

В заключение своего выступления Тихановская предложила сделать следующий год "годом совместного действия, годом, когда демократия даст отпор и вернет себе инициативу".

"Наша борьба продолжается. Белорусы противостоят диктатуре самоотверженно и гордо, несмотря на ужас и страх. Мы можем определить будущее демократической Беларуси. И мы полагаемся как на вашу помощь, так и на вашу последовательность", – призвала политик лидеров государств.