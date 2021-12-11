"Группе головорезов удается терроризировать всю Европу". Тихановская выступила на Саммите за демократию

"Позвольте мне быть собой сегодня. Позвольте мне сказать, что я чувствую. Я злюсь. Тысячи моих сограждан находятся в тюрьме, потому что они осмелились выступить против диктатора. Все началось как протест против фальсифицированных выборов, но стало борьбой за достоинство и справедливость. За это мы продолжаем платить большую цену", – сказала Тихановская.
Она рассказала, что с прошлого года в Беларуси было задержано 40 тыс. человек, многие подвергались допросам в КГБ, пыткам и унижениям, более 300 тыс. были вынуждены бежать, более 900 человек признаны политическими заключенными.
"Я сбита с толку. Я не понимаю, в чем разница между словами "мы глубоко, сильно обеспокоены" и "мы серьезно, чрезвычайно обеспокоены". Я до сих пор не могу понять, как одной группе головорезов удается терроризировать всю Европу – c помощью захвата самолета или организации незаконного ввоза мигрантов. Почему эти люди до сих пор не столкнулись с какими-либо серьезными последствиями за свои бесчеловечные действия?" – спросила политик.
Она подчеркнула, что поддержка демократии, поддержка белорусов – это процесс, а не разовое действие. По мнению Тихановской, международное сообщество "гораздо сильнее, чем показывает", но действует неохотно.
"Представьте, что ваш сосед – насильник. Вы не можете игнорировать его. Но вы и не можете заставить его измениться... Вы можете попытаться успокоить его или удовлетворить его требования. Но это только заставит обидчика почувствовать, что он может контролировать вас, что он может манипулировать вами.... 27 лет угнетения научили нас, что умиротворение никогда не работает. Если вы дадите ему палец, он откусит по локоть. Диктаторов нельзя перевоспитать", – заявила Тихановская.
Политик считает, что в таких случаях насильнику следует ясно дать понять, что такое поведение будет иметь последствия. В данном случае, по ее мнению, речь идет о проблеме "для всего района, а не только для соседей слева или справа".
"Почему же тогда мир делает так мало, когда речь заходит о насилии, происходящем совсем рядом, в соседней Беларуси?" – спросила она.
В заключение своего выступления Тихановская предложила сделать следующий год "годом совместного действия, годом, когда демократия даст отпор и вернет себе инициативу".
"Наша борьба продолжается. Белорусы противостоят диктатуре самоотверженно и гордо, несмотря на ужас и страх. Мы можем определить будущее демократической Беларуси. И мы полагаемся как на вашу помощь, так и на вашу последовательность", – призвала политик лидеров государств.
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, но преследование людей, участвовавших в протестах, независимых СМИ и правозащитных организаций продолжилось.
В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". Обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий, Минюст через суд заблокировал деятельность ряда СМИ и правозащитных организаций.
По состоянию на 11 декабря в Беларуси признаны политическими заключенными 913 человек.
Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов. Она утверждала, что покинуть страну ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву.