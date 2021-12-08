В Беларуси заявили об угрозе локального конфликта на границе с Украиной

"Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось. Недавний случай нарушения границы боевым вертолетом Вооруженных сил Украины – свидетельство тому. Что это было с точки зрения оценки военной составляющей: провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство летчиков? Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое "удальство", – сказал он.

По словам госсекретаря Совбеза, "Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя белорусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве".

"У нас единые корни и прошлое. Но, наверное, украинское руководство взяло курс не на миролюбивую политику. Они смотрят на Запад (или им диктуют) и пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения. [...] Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты. Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ", – заявил Вольфович.

Он отметил, что Беларуси, "наверное, надо взять пример с украинских коллег и тоже вблизи границы провести учения".