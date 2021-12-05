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В Беларуси вызвали военного атташе Украины и заявили об "участившихся нарушениях границы украинской стороной"

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Минобороны Беларуси настаивает, что нарушение границы было
Минобороны Беларуси настаивает, что нарушение границы было
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Власти Беларуси продолжают утверждать, что 4 декабря вертолет украинских военных пересек границу Беларуси. Об этом свидетельствует информация, опубликованная 5 декабря на сайте министерства обороны.

"5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", – говорится в сообщении.

В белорусском ведомстве продолжают настаивать, что украинский вертолет Ми-8 пересек границу в районе Новой Рудни.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также о проведении на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями Вооруженных сил Украины", – объяснили в минобороны Беларуси.

В Минске утверждают, что "совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении".

Контекст:

4 декабря белорусская погранслужба опубликовала видео с якобы нарушением границы украинским военным вертолетом Ми-8. Ведомство утверждает, что вертолет залетел на территорию Беларуси на глубину одного километра, о чем якобы проинформировали украинскую сторону.

Представитель Государственной пограничной службы Украины опроверг информацию белорусской стороны, подчеркнув, что подобного инцидента не фиксировали. Отдельно в Facebook ГПСУ подтвердила, что в ходе начавшейся 23 ноября операции "Полесье" возле границы с Беларусью используется авиация.

Теги: Беларусь, посольство, военные, авиация, граница, вертолет, ГПСУ, Минобороны, учения, нарушение
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