В Беларуси вызвали военного атташе Украины и заявили об "участившихся нарушениях границы украинской стороной"

"5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", – говорится в сообщении.

В белорусском ведомстве продолжают настаивать, что украинский вертолет Ми-8 пересек границу в районе Новой Рудни.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно. Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также о проведении на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями Вооруженных сил Украины", – объяснили в минобороны Беларуси.

В Минске утверждают, что "совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении".