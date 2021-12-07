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Подразделения МВД Украины отработали защиту границы от прорыва мигрантов из Беларуси

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Тактико-специальные учения прошли в рамках совместной спецоперации "Полесье"
Тактико-специальные учения прошли в рамках совместной спецоперации "Полесье"
Фото: mvs.gov.ua

В Ровенской области прошли учения подразделений Министерства внутренних дел Украины по защите границы от прорыва мигрантов из Беларуси. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Согласно легенде учений, работники Государственной пограничной службы получили информацию, что по одной из автомобильных дорог на территории Республики Беларусь в сторону украинской границы движутся несколько сотен человек. Об информации сразу доложили в межрегиональный координационный штаб. Чтобы противостоять нелегальным мигрантам, сразу были привлечены группы сдерживания, переводчики, переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели и медики", – говорится в сообщении.

Тактико-специальные учения прошли в рамках совместной спецоперации "Полесье" под руководством Государственной пограничной службы Украины.

Помимо пограничников, участие в ней также приняли украинские военнослужащие и сотрудники Национальной гвардии.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей. В погранслужбе Польши заявляли, что пересечь границу страны из Беларуси хотят около 10 тыс. нелегалов.

29 ноября глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о высокой вероятности гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов.

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил 30 ноября, что в случае прорыва мигрантов подразделения МВД будут на границе через 30–60 минут.

По данным ГПСУ, пограничники пока не фиксируют у границы Украины нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси.  

Теги: Украина, Беларусь, Польша, граница, ГПСУ, правоохранители, мигранты, спецоперация, учения, Ровненская область, нелегалы
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