Подразделения МВД Украины отработали защиту границы от прорыва мигрантов из Беларуси

"Согласно легенде учений, работники Государственной пограничной службы получили информацию, что по одной из автомобильных дорог на территории Республики Беларусь в сторону украинской границы движутся несколько сотен человек. Об информации сразу доложили в межрегиональный координационный штаб. Чтобы противостоять нелегальным мигрантам, сразу были привлечены группы сдерживания, переводчики, переговорщики, специалисты воздушного мониторинга, спасатели и медики", – говорится в сообщении.
Тактико-специальные учения прошли в рамках совместной спецоперации "Полесье" под руководством Государственной пограничной службы Украины.
Помимо пограничников, участие в ней также приняли украинские военнослужащие и сотрудники Национальной гвардии.
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей. В погранслужбе Польши заявляли, что пересечь границу страны из Беларуси хотят около 10 тыс. нелегалов.
29 ноября глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о высокой вероятности гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов.
Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил 30 ноября, что в случае прорыва мигрантов подразделения МВД будут на границе через 30–60 минут.
По данным ГПСУ, пограничники пока не фиксируют у границы Украины нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси.