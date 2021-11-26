В Польше мигранты устроили бунт в центре для беженцев

"Сегодня иностранцы, находящиеся в центре, охраняемом в Венджине, пытались сломать забор. Люди были агрессивны. В центре 600 мужчин, больше половины – граждане Ирака", — говорится в сообщении.
Польское издание RMF24 сообщает, что мигранты во время бунта разбили окна в здании и уничтожили часть мебели, а также вынесли мусорные баки и тумбочки на площадь перед центром. Они скандировали, что целью их поездки является Германия.
По словам спикера пограничников Анны Михальской, мигранты пытались покинуть территорию центра через забор, но поскольку там двойная, а местами тройная изгородь, им это не удалось.
На место происшествия вызвали 500 полицейских, через несколько часов ситуацию взяли под контроль.
* Funkcjonariusze Stra * y Granicznej przy wsparciu innych s * u * b, udaremnili wczoraj prób * samowolnego, si * owego oddalenia si * z o * rodka w W * drzynie grupy agresywnych cudzoziemców.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021
W o * rodku W * drzynie przebywa 600 m * czyzn, ponad po * owa z nich to ob. Iraku.#NaStra * yBezpiecze * stwa pic.twitter.com/JpCGATwDvZ
Wczoraj w o * rodku w W * drzynie-agresja,niszczenie mienia,forsowanie ogrodzenia.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021
Cel-wydosta * si * z o * rodka,przedosta * si * do Europy Zachodniej.#FunkcjonariuszeSG opanowali sytuacj * przy wsparciu innych s * u * b *
Funkcjonariusz SG zosta * poszkodowany,w szpitalu udzielono mu pomocy. pic.twitter.com/pNew9EbLty
Po próbie sforsowania ogrodzenia strze * onego o * rodka w W * drzynie, w którym znajduje si * ponad 600 imigrantów, sytuacja zosta * a ustabilizowana. Nikomu z tych osób nie uda * o si * oddali * . W dzia * aniach wspomagaj * cych @Straz_Graniczna bierze udzia * ju * ponad 500 policjantów. pic.twitter.com/zk1g7VSdOl— Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) November 25, 2021
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.
21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября.