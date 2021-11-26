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В Польше мигранты устроили бунт в центре для беженцев

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Во время бунта мигранты скандировали, что целью их поездки является Германия
Во время бунта мигранты скандировали, что целью их поездки является Германия
Фото: ЕРА

В Польше беженцы устроили погром в специальном центре, где они проживают, и пытались выйти за его пределы. Произошло это в Венджине, расположенном в Любушском воеводстве. Об этом 26 ноября сообщила пограничная служба Польши в Twitter.

"Сегодня иностранцы, находящиеся в центре, охраняемом в Венджине, пытались сломать забор. Люди были агрессивны. В центре 600 мужчин, больше половины – граждане Ирака", — говорится в сообщении.

Польское издание RMF24 сообщает, что мигранты во время бунта разбили окна в здании и уничтожили часть мебели, а также вынесли мусорные баки и тумбочки на площадь перед центром. Они скандировали, что целью их поездки является Германия.

По словам спикера пограничников Анны Михальской, мигранты пытались покинуть территорию центра через забор, но поскольку там двойная, а местами тройная изгородь, им это не удалось.

На место происшествия вызвали 500 полицейских, через несколько часов ситуацию взяли под контроль.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября.

Теги: Польша, беженцы, агрессия, пограничники, погромы, мигранты, бунт, происшествие
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