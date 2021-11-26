В Польше мигранты устроили бунт в центре для беженцев

Во время бунта мигранты скандировали, что целью их поездки является Германия Фото: ЕРА

"Сегодня иностранцы, находящиеся в центре, охраняемом в Венджине, пытались сломать забор. Люди были агрессивны. В центре 600 мужчин, больше половины – граждане Ирака", — говорится в сообщении.

Польское издание RMF24 сообщает, что мигранты во время бунта разбили окна в здании и уничтожили часть мебели, а также вынесли мусорные баки и тумбочки на площадь перед центром. Они скандировали, что целью их поездки является Германия.

По словам спикера пограничников Анны Михальской, мигранты пытались покинуть территорию центра через забор, но поскольку там двойная, а местами тройная изгородь, им это не удалось.

На место происшествия вызвали 500 полицейских, через несколько часов ситуацию взяли под контроль.

* Funkcjonariusze Stra * y Granicznej przy wsparciu innych s * u * b, udaremnili wczoraj prób * samowolnego, si * owego oddalenia si * z o * rodka w W * drzynie grupy agresywnych cudzoziemców.

W o * rodku W * drzynie przebywa 600 m * czyzn, ponad po * owa z nich to ob. Iraku.#NaStra * yBezpiecze * stwa pic.twitter.com/JpCGATwDvZ — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021

Wczoraj w o * rodku w W * drzynie-agresja,niszczenie mienia,forsowanie ogrodzenia.

Cel-wydosta * si * z o * rodka,przedosta * si * do Europy Zachodniej.#FunkcjonariuszeSG opanowali sytuacj * przy wsparciu innych s * u * b *

Funkcjonariusz SG zosta * poszkodowany,w szpitalu udzielono mu pomocy. pic.twitter.com/pNew9EbLty — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021

Po próbie sforsowania ogrodzenia strze * onego o * rodka w W * drzynie, w którym znajduje si * ponad 600 imigrantów, sytuacja zosta * a ustabilizowana. Nikomu z tych osób nie uda * o si * oddali * . W dzia * aniach wspomagaj * cych @Straz_Graniczna bierze udzia * ju * ponad 500 policjantów. pic.twitter.com/zk1g7VSdOl — Lubuska Policja (@Lubuska_Policja) November 25, 2021