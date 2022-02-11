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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тихановская ответила, готовы ли белорусы воевать с украинцами

 
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Тихановская о Лукашенко: Мы имеем дело с непредсказуемым диктатором, сейчас он буквально сдает в аренду чужой армии территорию нашей страны
Тихановская о Лукашенко: Мы имеем дело с непредсказуемым диктатором, сейчас он буквально сдает в аренду чужой армии территорию нашей страны
Фото: ЕРА
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Лидер белорусской оппозиции, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светлана Тихановская считает, что российские танки не будут пересекать границу Беларуси в направлении Украины. Об этом она заявила 10 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

"Насчет танков я хотела бы сказать, что нет. Прежде всего потому, что белорусы против этого", – сказала она, отвечая на вопрос автора и ведущего ток-шоу Дмитрия Гордона о готовности граждан Беларуси воевать с украинцами и о том, пойдут ли российские и белорусские танки на Украину с территории Беларуси. 

Она отметила, что действия считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко невозможно спрогнозировать. 

"Мы имеем дело с непредсказуемым диктатором, сейчас он буквально сдает в аренду чужой армии территорию нашей страны. Это плата за поддержку, которую он получил в 2020 году и которая помогла ему удержаться. Если вдруг это случится, это отвернет даже то небольшое количество его сторонников, тех, кто его поддерживает, приведет к расколу элит и повлечет международные санкции. А вот про участие белорусской армии: вы знаете, белорусские военные давали присягу не Лукашенко, а белорусскому народу. И позиция белорусов [заключается в том], что наша армия не должна исполнять преступных приказов человека, силой захватившего власть в нашей стране", – заявила Тихановская. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 8 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. В конце января он заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование кризиса есть.

29 декабря президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.

17 января 2022 года Лукашенко заявил, что "идет наращивание военного контингента на южных границах" Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Беларусь, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Светлана Тихановская, ток-шоу "ГОРДОН"
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