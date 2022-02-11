Тихановская ответила, готовы ли белорусы воевать с украинцами

Тихановская о Лукашенко: Мы имеем дело с непредсказуемым диктатором, сейчас он буквально сдает в аренду чужой армии территорию нашей страны Фото: ЕРА

"Насчет танков я хотела бы сказать, что нет. Прежде всего потому, что белорусы против этого", – сказала она, отвечая на вопрос автора и ведущего ток-шоу Дмитрия Гордона о готовности граждан Беларуси воевать с украинцами и о том, пойдут ли российские и белорусские танки на Украину с территории Беларуси.

Она отметила, что действия считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко невозможно спрогнозировать.

"Мы имеем дело с непредсказуемым диктатором, сейчас он буквально сдает в аренду чужой армии территорию нашей страны. Это плата за поддержку, которую он получил в 2020 году и которая помогла ему удержаться. Если вдруг это случится, это отвернет даже то небольшое количество его сторонников, тех, кто его поддерживает, приведет к расколу элит и повлечет международные санкции. А вот про участие белорусской армии: вы знаете, белорусские военные давали присягу не Лукашенко, а белорусскому народу. И позиция белорусов [заключается в том], что наша армия не должна исполнять преступных приказов человека, силой захватившего власть в нашей стране", – заявила Тихановская.

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