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США считают российско-белоруские военные учения "скорее эскалацией" ситуации вокруг Украины, чем деэскалацией

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Псаки об учениях в Беларуси: Безусловно, это беспокоит нас, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения
Псаки об учениях в Беларуси: Безусловно, это беспокоит нас, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения
Фото: EPA

США считают российско-белорусские военные учения "скорее эскалацией" ситуации вокруг Украины, чем деэскалацией. Об этом на брифинге 9 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее речь опубликована на сайте администрации президента США.

"Я думаю, что когда мы смотрим на подготовку к этим военным учениям, опять же, мы видим, что это, безусловно, скорее эскалация, а не деэскалация, поскольку она имеет отношение к этим войскам и военным учениям", – сказала она.

Псаки отметила, что учения пройдут у границ Украины.

"Так что это, безусловно, беспокоит нас, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения", – заявила она.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 8 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. В конце января он заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование кризиса есть.

29 декабря президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.

17 января 2022 года Лукашенко заявил, что "идет наращивание военного контингента на южных границах" Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".

24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, Джен Псаки, Белый дом, военные учения, российская агрессия
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