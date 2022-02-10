США считают российско-белоруские военные учения "скорее эскалацией" ситуации вокруг Украины, чем деэскалацией

Псаки об учениях в Беларуси: Безусловно, это беспокоит нас, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения Фото: EPA

"Я думаю, что когда мы смотрим на подготовку к этим военным учениям, опять же, мы видим, что это, безусловно, скорее эскалация, а не деэскалация, поскольку она имеет отношение к этим войскам и военным учениям", – сказала она.

Псаки отметила, что учения пройдут у границ Украины.

"Так что это, безусловно, беспокоит нас, но я бы не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения", – заявила она.