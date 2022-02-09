Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь. The Washington Post пишет, что опасения по поводу вторжения в Украину усиливаются

Начальник Генштаба РФ прибыл "для контроля готовности" российских войск к очередному этапу учений "Союзная решимость – 2022", заявили в минобороны России Фото: function.mil.ru

В релизе сказано, что Герасимов прилетел в Беларусь "для контроля готовности" соединений и воинских частей ВС России к участию в очередном этапе совместных учений белорусских и российских военных "Союзная решимость – 2022", которые проходят в Беларуси.

Эти учения – заключительный этап проверки войск, начавшейся в январе 2022 года, отметили в российском оборонном ведомстве.

"В ходе учения планируется отработать задачи пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", – сказано в релизе.

Американская газета The Washington Post отметила, что визит высшего российского военного командования в Беларусь проходит на фоне тревоги Запада о том, что учения могут послужить прикрытием для многостороннего вторжения в Украину. Опасения по поводу вторжения в Украину усиливаются, пишет издание.

Последние элементы для "нанесения крупного удара, который может привести к свержению прозападного правительства Киева и восстановлению контроля Москвы" готовы в "значительной степени", подчеркивает газета, ссылаясь на оценку военных аналитиков.

Издание считает, что активная дипломатия европейских и американских высокопоставленных лиц на этой неделе (в числе таких мер названы поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев) не привела к "явным прорывам".