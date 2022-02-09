Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь. The Washington Post пишет, что опасения по поводу вторжения в Украину усиливаются

В релизе сказано, что Герасимов прилетел в Беларусь "для контроля готовности" соединений и воинских частей ВС России к участию в очередном этапе совместных учений белорусских и российских военных "Союзная решимость – 2022", которые проходят в Беларуси.
Эти учения – заключительный этап проверки войск, начавшейся в январе 2022 года, отметили в российском оборонном ведомстве.
"В ходе учения планируется отработать задачи пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", – сказано в релизе.
Американская газета The Washington Post отметила, что визит высшего российского военного командования в Беларусь проходит на фоне тревоги Запада о том, что учения могут послужить прикрытием для многостороннего вторжения в Украину. Опасения по поводу вторжения в Украину усиливаются, пишет издание.
Последние элементы для "нанесения крупного удара, который может привести к свержению прозападного правительства Киева и восстановлению контроля Москвы" готовы в "значительной степени", подчеркивает газета, ссылаясь на оценку военных аналитиков.
Издание считает, что активная дипломатия европейских и американских высокопоставленных лиц на этой неделе (в числе таких мер названы поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев) не привела к "явным прорывам".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 8 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. В конце января он заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование кризиса есть.
29 декабря президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.
17 января 2022 года Лукашенко заявил, что "идет наращивание военного контингента на южных границах" Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.
18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения "Союзная решимость – 2022", которые начались в феврале.
В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может "создать предлог для возможного вторжения" в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление "набором фантазий и страшилок".
24 января Лукашенко пообещал, что развернет "целый контингент белорусской армии", чтобы "защитить южную границу".
Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.