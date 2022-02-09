Главы МИД стран славковского формата отметили безоговорочное право Украины самостоятельно выбирать оборонные союзы

"Министры выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили ее полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский в ходе встречи ознакомил глав МИД Чехии, Словакии и Австрии с ситуацией безопасности и инициативами Украины по активизации минского процесса и работы в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

Во время визита в Украину Липавский, Корчок и Шалленберг 7 февраля посетили прифронтовую зону на Донбассе.

Министры "выразили единодушное мнение о том, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы и без достижения мира в украинском государстве невозможно добиться стабильности на континенте", сказано в сообщении ОПУ.

"Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил страны славковского формата "за поддержку и конкретную помощь Украине".

В украинском МИД сообщали, что первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран славковского формата имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.

Липавский заявил 8 февраля, что Австрия, Чехия и Словакия стоят на стороне Киева в ситуации вокруг Украины. Выбор, куда должна следовать страна, остается за украинцами, добавил он.