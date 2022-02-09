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ПОЛИТИКА

Главы МИД стран славковского формата отметили безоговорочное право Украины самостоятельно выбирать оборонные союзы

Зеленский (слева) 8 февраля провел встречу с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии
Зеленский (слева) 8 февраля провел встречу с главами МИД Австрии, Чехии и Словакии
Фото: president.gov.ua

Украина имеет "полное и безоговорочное" право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности. Об этом в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 февраля отметили главы МИД стран славковского формата (Чехии, Словакии и Австрии) Ян Липавский, Иван Корчок и Александер Шалленберг, пишет пресс-центр Офиса президента Украины.

"Министры выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили ее полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский в ходе встречи ознакомил глав МИД Чехии, Словакии и Австрии с ситуацией безопасности и инициативами Украины по активизации минского процесса и работы в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.

Во время визита в Украину Липавский, Корчок и Шалленберг 7 февраля посетили прифронтовую зону на Донбассе.

Министры "выразили единодушное мнение о том, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы и без достижения мира в украинском государстве невозможно добиться стабильности на континенте", сказано в сообщении ОПУ.

"Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил страны славковского формата "за поддержку и конкретную помощь Украине".

В украинском МИД сообщали, что первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран славковского формата имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.

Липавский заявил 8 февраля, что Австрия, Чехия и Словакия стоят на стороне Киева в ситуации вокруг Украины. Выбор, куда должна следовать страна, остается за украинцами, добавил он.

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.

2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин заявил 7 февраля, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".

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