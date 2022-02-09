Главы МИД стран славковского формата отметили безоговорочное право Украины самостоятельно выбирать оборонные союзы

"Министры выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили ее полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский в ходе встречи ознакомил глав МИД Чехии, Словакии и Австрии с ситуацией безопасности и инициативами Украины по активизации минского процесса и работы в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе.
Во время визита в Украину Липавский, Корчок и Шалленберг 7 февраля посетили прифронтовую зону на Донбассе.
Министры "выразили единодушное мнение о том, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы и без достижения мира в украинском государстве невозможно добиться стабильности на континенте", сказано в сообщении ОПУ.
"Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте", – подчеркнул Зеленский.
Президент поблагодарил страны славковского формата "за поддержку и конкретную помощь Украине".
В украинском МИД сообщали, что первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран славковского формата имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.
Липавский заявил 8 февраля, что Австрия, Чехия и Словакия стоят на стороне Киева в ситуации вокруг Украины. Выбор, куда должна следовать страна, остается за украинцами, добавил он.
17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
26 января США и НАТО передали письменный ответ РФ на ее требования по "гарантиям безопасности". По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ответе США нет "позитивной" для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток.
2 февраля текст ответа США и НАТО опубликовало испанское издание El País. Штаты и Альянс повторили РФ свою позицию о приверженности политике открытых дверей в НАТО.
Президент РФ Владимир Путин заявил 7 февраля, что РФ направит в Вашингтон и Брюссель ответ на письма от США и НАТО по "гарантиям безопасности".