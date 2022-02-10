Швеция будет ежегодно инвестировать в Украину около €22 млн. План поддержки рассчитан на 7 лет

В министерстве отметили, что Швеция – один из крупнейших и наиболее влиятельных инвесторов Украины.

"Я посещаю Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины в свете агрессии России. Мы [Швеция] будем ежегодно инвестировать 240 млн шведских крон [около €22 млн] на укрепление социального развития страны [Украины]. Вместе с новым Партнерским фондом за устойчивую Украину мы укрепляем устойчивость Украины. Это часть нашей долгосрочной поддержки Украины, которую Швеция оказывает с момента обретения независимости и которую мы сейчас обновляем и углубляем", – заявила Эрнкранс.