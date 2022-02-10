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Швеция будет ежегодно инвестировать в Украину около €22 млн. План поддержки рассчитан на 7 лет

Швеция один из крупнейших инвесторов Украины, отметила Эрнкранс (слева)
Швеция – один из крупнейших инвесторов Украины, отметила Эрнкранс (слева)
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранс 10 февраля во время визита в Киев после встречи с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ириной Верещук анонсировала семилетний план поддержки Украины: каждый год Швеция будут предоставлять Украине около €22 млн для поддержки реформ. Об этом сообщает пресс-служба министерстве иностранных дел Швеции.

В министерстве отметили, что Швеция – один из крупнейших и наиболее влиятельных инвесторов Украины.

"Я посещаю Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины в свете агрессии России. Мы [Швеция] будем ежегодно инвестировать 240 млн шведских крон [около €22 млн] на укрепление социального развития страны [Украины]. Вместе с новым Партнерским фондом за устойчивую Украину мы укрепляем устойчивость Украины. Это часть нашей долгосрочной поддержки Украины, которую Швеция оказывает с момента обретения независимости и которую мы сейчас обновляем и углубляем", – заявила Эрнкранс.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 

Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария, США и Украина 2 февраля подписали меморандум о создании фонда "Партнерство за сильную Украину".  Фонд будет заниматься поддержкой долгосрочного развития общин, пострадавших от вооруженной агрессии РФ, предотвращением дальнейшей эскалации и подготовкой к плавной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий. Предполагается, что первая фаза реализации программы фонда продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит £35 млн (1,3 млрд грн).

Пресс-служба шведского правительства сообщила 2 февраля, что Швеция в течение следующих трех лет выделит на укрепление устойчивости Украины 50 млн крон ($5,4 млн). 

Теги: Украина, инвестиции, Швеция, помощь, Ирина Верещук, российская агрессия, суверенитет
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