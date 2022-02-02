Швеция передаст более $5 млн на укрепление устойчивости Украины

Швеция вместе с Великобританией, Канадой, Швейцарией и США запускают новый Партнерский фонд за устойчивую Украину, который "укрепит устойчивость Украины в пострадавшем от конфликта юго-восточном регионе".

По словам министра по вопросам сотрудничества в целях развития Матильды Эрнкранс, фонд "укрепит устойчивость к российской агрессии на востоке и юге Украины, способствуя улучшению оказания общественных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию".

"Швеция продолжает демонстрировать нашу непоколебимую солидарность и всемерную поддержку Украины в сложной ситуации. Этот фонд поможет укрепить устойчивость Украины. Она сможет быстро и гибко реагировать на потребности, которые возникают и возникли в результате агрессии России с 2014 года", – заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что Украина и Швеция "всегда были и остаются надежными друзьями и партнерами".

"Глубоко признательны Швеции за решение внести более $5 млн в Партнерский фонд за устойчивую Украину. Это ценный вклад в стабильность Украины в условиях дестабилизирующих действий России", – написал он.