"Унизил национальную честь и достоинство белорусов". В Беларуси открыли уголовное дело на мэра Днепра

Контекст:

9 февраля Филатов сообщил, что в Днепре на Аллее многонационального города, открытой в 2019 году, сменили официальный белорусский флаг на бело-красно-белый. Поводом для такой замены стали антиукраинские заявления Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.

10 февраля посольство Беларуси в Киеве направило в Министерство иностранных дел Украины ноту, в которой заявлен протест по поводу замены флага. Посольство потребовало вернуть официальный флаг Беларуси на аллею у входа в мэрию Днепра, извиниться и провести расследование "по факту осквернения официальных символов иностранного государства".

Филатов, комментируя ноту посольства, заявил, что в Украине бело-красно-белый флаг не запрещен, поэтому "молодежь может вешать у мэрии любые флаги, какие захочет, хоть радужные".