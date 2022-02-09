ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"После того бреда, который Александр Григорьевич наговорил об Украине". В Днепре возле горсовета поменяли официальный белорусский флаг на исторический

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Поводом для такой замены стали антиукраинские заявления Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, сообщили в горсовете
Поводом для такой замены стали антиукраинские заявления Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, сообщили в горсовете
Фото: Borys Filatov / Facebook

В Днепре на Аллее многонационального города, открытой в 2019 году перед входом в горсовет, сменили официальный белорусский флаг на исторический бело-красно-белый. Об этом 9 февраля сообщил в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов.

Он объяснил, что поводом для такой замены стали антиукраинские заявления Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.

"После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый", – написал Филатов.

Он также подчеркнул, что это была идея городской общины, которая "не лезет в политику и внешние дела государства".

"Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию, и уж особенно в рамках их проекта "бюджета участия", – отметил мэр Днепра. 

По словам Филатова, таким образом город расстался "с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа ее национального движения со столетней историей".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4849350801813445&id=100002157183088

Контекст:

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". Он называл курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинял власти страны в проведении "политики конфронтации".

На фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной Лукашенко заявил, что армия Беларуси будет действовать "точно так, как российская", в случае эскалации на Донбассе и допустил нанесение "ракетного удара и не только" по Украине.

В интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявлял, что в случае войны с Украиной страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) справятся за "три-четыре дня", а также что признает оккупированный Россией Крым российским, когда его об этом попросит президент РФ Владимир Путин.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, Борис Филатов, Днепр, флаг, горсовет, политика, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – типа с приглашением
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – типа с приглашением
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
"Смотреть всем срочно!" Брежнева в облегающем топе задала подписчикам "важный" вопрос
"Смотреть всем срочно!" Брежнева в облегающем топе задала подписчикам "важный" вопрос
54-летняя жена экс-президента Франции Саркози снялась в рекламе бренда Balmain
54-летняя жена экс-президента Франции Саркози снялась в рекламе бренда Balmain
"Зачем ты так странно красишь веко?" Тодоренко показала проявление витилиго на лице
"Зачем ты так странно красишь веко?" Тодоренко показала проявление витилиго на лице
"Неплохая пара бы вышла", "Не привыкли рано вставать". Менеджер Ани Лорак показал, как 43-летняя певица выглядит утром
"Неплохая пара бы вышла", "Не привыкли рано вставать". Менеджер Ани Лорак показал, как 43-летняя певица выглядит утром
"Даже лучше, чем всегда". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала фигуру в топе и лосинах
"Даже лучше, чем всегда". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала фигуру в топе и лосинах
"Если глыба упадет Сергею на голову, Собянин соболезнование пришлет?" Жена Жигунова обвинила власти Москвы в коммунальном терроре
"Если глыба упадет Сергею на голову, Собянин соболезнование пришлет?" Жена Жигунова обвинила власти Москвы в коммунальном терроре
"Это грех". 45-летний Галкин рассказал, чего нельзя делать в браке
"Это грех". 45-летний Галкин рассказал, чего нельзя делать в браке
Участники нацотбора на "Евровидение 2022" Kalush Orchestra ответили на вопрос о возможной необъективности входящей в состав жюри Тины Кароль
Участники нацотбора на "Евровидение 2022" Kalush Orchestra ответили на вопрос о возможной необъективности входящей в состав жюри Тины Кароль
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если жируете, жируйте тихо. Полстраны голодные", "Пир во время чумы". Королева возмутила сеть своим поведением на дне рождения Лещенко (106713)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (71260)
3
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (59899)
4
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (59591)
5
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (43673)
6
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (43599)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (42163)
8
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (29526)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS