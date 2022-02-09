"После того бреда, который Александр Григорьевич наговорил об Украине". В Днепре возле горсовета поменяли официальный белорусский флаг на исторический

Он объяснил, что поводом для такой замены стали антиукраинские заявления Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.
"После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый", – написал Филатов.
Он также подчеркнул, что это была идея городской общины, которая "не лезет в политику и внешние дела государства".
"Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию, и уж особенно в рамках их проекта "бюджета участия", – отметил мэр Днепра.
По словам Филатова, таким образом город расстался "с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа ее национального движения со столетней историей".
Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.
С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.
В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". Он называл курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинял власти страны в проведении "политики конфронтации".
На фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной Лукашенко заявил, что армия Беларуси будет действовать "точно так, как российская", в случае эскалации на Донбассе и допустил нанесение "ракетного удара и не только" по Украине.
В интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву Лукашенко заявлял, что в случае войны с Украиной страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) справятся за "три-четыре дня", а также что признает оккупированный Россией Крым российским, когда его об этом попросит президент РФ Владимир Путин.