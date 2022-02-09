"После того бреда, который Александр Григорьевич наговорил об Украине". В Днепре возле горсовета поменяли официальный белорусский флаг на исторический

Поводом для такой замены стали антиукраинские заявления Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси, сообщили в горсовете Фото: Borys Filatov / Facebook

Он объяснил, что поводом для такой замены стали антиукраинские заявления Александра Лукашенко, считающего себя президентом Беларуси.

"После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспаленного разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменен на бело-красно-белый", – написал Филатов.

Он также подчеркнул, что это была идея городской общины, которая "не лезет в политику и внешние дела государства".

"Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию, и уж особенно в рамках их проекта "бюджета участия", – отметил мэр Днепра.

По словам Филатова, таким образом город расстался "с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа ее национального движения со столетней историей".