"Отрежем всякие поставки". Лукашенко напомнил об энергозависимости Украины

"Я уже сказал публично недавно, когда украинец мне задал вопрос на "Большом разговоре". Ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией. И мы будем не с вами, – сказал он. – Это означает, что мы отрежем всякие поставки не только ГСМ (горюче-смазочных материалов. – "ГОРДОН") с Россией вместе. И электричество".

Контекст:

В мае 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

С 1 ноября Украины возобновила импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство "РБК-Украина". 2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии. 9 ноября белорусская государственная энергетическая компания "Белэнерго" уточнила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года, а предыдущее письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний. 22 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

25 января 2022 года в министерстве энергетики Беларуси сообщили, что оказывают по запросу Украины аварийную помощь украинской энергосистеме, при этом максимальная электрическая мощность составит 150 МВт.

"РБК-Украина" в декабре прошлого года опубликовало расследование, в рамках которого обнародовало копию контракта на поставку белорусской электроэнергии в Украину. Согласно документу, поставки осуществляются через арабскую компанию Vector Innovation Energy. Эту компанию расследователи назвали близкой к лидеру фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давиду Арахамии.