ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Беларусь оказывает аварийную помощь энергосистеме Украины – минэнерго страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В минэнерго Беларуси отмечают, что помощь оказывается по запросу Киева
В минэнерго Беларуси отмечают, что помощь оказывается по запросу Киева
Фото: depositphotos.com

Беларусь по запросу Украины 25 января оказывает аварийную помощь украинской энергосистеме, максимальная электрическая мощность составит 150 МВт. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины.

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи", – говорится в сообщении.

Контекст:

В мае 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство "РБК-Украина" писало, что Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

8 ноября участники энергорынка Украины получили письмо от госпредприятия "Белэнерго", в котором было сказано об остановке поставок электроэнергии.

9 ноября белорусская государственная энергетическая компания "Белэнерго" уточнила, что электроэнергия из Беларуси в Украину будет поставляться в рамках контракта, подписанного на ноябрь 2021 года, а предыдущее письмо об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний. 22 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Теги: Украина, Беларусь, энергетика, импорт, Укрэнерго, электроэнергия, электроснабжение, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала, как принимает решение в безвыходной ситуации
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала, как принимает решение в безвыходной ситуации
"Назло с любовником полетела", "Как хорошо, что вы отдыхаете". Ани Лорак показала новое фото с отдыха за границей
"Назло с любовником полетела", "Как хорошо, что вы отдыхаете". Ани Лорак показала новое фото с отдыха за границей
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
  Дурнев о сексе: Я пару раз доставал сюрприз. У меня необрезанный, на конце члена кармашек. И этот кармашек – он как черпачок
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
В полиции заявили, что задержали одного из подозреваемых в ограблении вдовы Градского на 100 млн руб.
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Нервничала, паниковала". Сотрудники Адель рассказали, почему она на самом деле отменила концерты за сутки до начала выступлений
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
"Какое роскошное тело", "Секси". Бывшая жена Узелкова в боди засветила голый пах с нижнего ракурса
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
  Ефросинина: У меня кубики на прессе 10 лет. Тимуру насрать на мой пресс. Он любит мою жопу
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Спусти трусики". Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс снялась топлес в красных стрингах
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
"Это не конец прогрессии дынек". Беременная звезда "Орла и решки" Астровская, грудь которой увеличилась на четыре размера, снялась топлес
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
Названа дата выступления Украины на "Евровидении 2022" в Турине
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
"Не хочется скандала". Экс-участник финала нацотбора Laud после дисквалификации обратился к организаторам с новым предложением
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
Ани Лорак показала крупным планом голую грудь, ягодицы и промежность
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
"Даша, мужское спасибо за низкие трусики", "Сочная". Астафьева показала пляжные фото с отдыха за границей
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
Тина Кароль: С 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного дня рождения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (109256)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (94519)
3
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (93070)
4
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде (86169)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (73371)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (68419)
7
"Блин, жалко бабу", "Серега за "Виагрой" метнулся?" Волочкова снялась голой в бане (45089)
8
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (38325)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS