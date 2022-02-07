Лукашенко заявил, что признает Крым российским, "как только Путин скажет"

Интервью обнародовано на YouTube-канале "Соловьев LIVE" 7 февраля.
Соловьев упомянул заявление Лукашенко о Крыме. 30 ноября 2021 года тот сказал, что после "референдума" Крым стал "де-юре российским". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его заявление "потоком сознания". Этими словами Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной, подчеркнул глава МИД.
"Крым чей? Абхазию и Осетию когда признаем?" – спросил пропагандист.
"А в этом есть какая-то необходимость?" – отреагировал Лукашенко.
Соловьев сказал, что такая необходимость есть "всегда".
"Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость", – ответил его собеседник.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявил, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.
В августе 2021 года Лукашенко сказал, что признает оккупированный Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию.
В начале ноября Макей заявил, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. "Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", – добавил он. В МИД Украины на это ответили, что признание властями Беларуси временно оккупированного Крыма "территорией России" приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.
Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.
С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.
В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". Он называл курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинял власти страны в проведении "политики конфронтации".
На фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной Лукашенко заявил, что армия Беларуси будет действовать "точно так, как российская", в случае эскалации на Донбассе и допустил нанесение "ракетного удара и не только" по Украине.