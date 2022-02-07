Лукашенко заявил, что признает Крым российским, "как только Путин скажет"

Лукашенко сказал, что признает Крым российским, когда Путин скажет, что это необходимо Фото: ЕРА

Интервью обнародовано на YouTube-канале "Соловьев LIVE" 7 февраля.

Соловьев упомянул заявление Лукашенко о Крыме. 30 ноября 2021 года тот сказал, что после "референдума" Крым стал "де-юре российским". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его заявление "потоком сознания". Этими словами Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной, подчеркнул глава МИД.

"Крым чей? Абхазию и Осетию когда признаем?" – спросил пропагандист.

"А в этом есть какая-то необходимость?" – отреагировал Лукашенко.

Соловьев сказал, что такая необходимость есть "всегда".

"Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость", – ответил его собеседник.