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Лукашенко заявил, что признает Крым российским, "как только Путин скажет"

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Лукашенко сказал, что признает Крым российским, когда Путин скажет, что это необходимо
Лукашенко сказал, что признает Крым российским, когда Путин скажет, что это необходимо
Фото: ЕРА

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что признает оккупированный Россией Крым российским, когда его об этом попросит президент РФ Владимир Путин.

Интервью обнародовано на YouTube-канале "Соловьев LIVE" 7 февраля. 

Соловьев упомянул заявление Лукашенко о Крыме. 30 ноября 2021 года тот сказал, что после "референдума" Крым стал "де-юре российским". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал его заявление "потоком сознания". Этими словами Лукашенко сжег все мосты в отношениях с Украиной, подчеркнул глава МИД.

"Крым чей? Абхазию и Осетию когда признаем?" – спросил пропагандист. 

"А в этом есть какая-то необходимость?" – отреагировал Лукашенко. 

Соловьев сказал, что такая необходимость есть "всегда". 

"Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость", – ответил его собеседник.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Юридически Беларусь не признавала Крым территорией России. В сентябре 2018 года глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.BY заявил, что Минск придерживается нейтральной позиции по вопросу принадлежности Крыма.

В августе 2021 года Лукашенко сказал, что признает оккупированный Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию.

В начале ноября Макей заявил, что позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. "Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией", – добавил он. В МИД Украины на это ответили, что признание властями Беларуси временно оккупированного Крыма "территорией России" приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений.

Отношения Киева и Минска обострились летом 2020 года – после того, как Украина отказалась признавать результаты президентских выборов в Беларуси, а Лукашенко – избранным президентом страны. Также Киев выражал поддержку белорусским протестующим, которые проводили массовые акции против фальсификаций на выборах.

С 26 мая 2021 года – из-за принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и последующего задержания белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги – Украина решила прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретила белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство.

В начале июля Лукашенко потребовал полностью перекрыть границу с Украиной, заявив, что из Украины "поступает огромное количество оружия". Он называл курс Украины "дополнительной угрозой" и обвинял власти страны в проведении "политики конфронтации".

На фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной Лукашенко заявил, что армия Беларуси будет действовать "точно так, как российская", в случае эскалации на Донбассе и допустил нанесение "ракетного удара и не только" по Украине. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Крым, Александр Лукашенко, Абхазия
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