"Кое-когда помогает". Лукашенко назвал Бога белорусом

Во время диалога Соловьев спросил Лукашенко, посадил ли он самолет Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич.
"Самолет посадили – всем все известно. Я в парламенте сказал: слушайте, вы меня очень высоко цените, чтобы я его так профессионально посадил, что подкопаться не к чему. Ни одной инструкции не нарушил. Поэтому если посадил, надо сказать: Лукашенко – молодец", – ответил считающий себя главой республики Лукашенко.
"А если даже посадил и провел спецоперацию, считая, что на борту террористы, так провел или не провел?" – уточнил у него Соловьев.
"Слушайте, Бог помог, не проводя операцию, решить все вопросы", – сказал Лукашенко.
"То есть Бог сегодня – белорус", – переспросил российский пропагандист.
"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", – отметил Лукашенко.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.
Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.
Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".
Официально известно, что Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных.
25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.
В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.
В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованном 20 января 2022 года, сказано, что сообщение о бомбе в салоне рейса FR4978 компании Ryanair было "заведомо неправдивым".