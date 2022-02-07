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"Кое-когда помогает". Лукашенко назвал Бога белорусом

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Бог помог, не проводя операцию, решить все вопросы с посадкой самолета Ryanair в Минске, ответил Лукашенко Соловьеву
Бог помог, не проводя операцию, решить все вопросы с посадкой самолета Ryanair в Минске, ответил Лукашенко Соловьеву
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что считает Бога белорусом по национальности. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, опубликованном на YouTube-канале "Соловьев LIVE" 7 февраля.

Во время диалога Соловьев спросил Лукашенко, посадил ли он самолет Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич.

"Самолет посадили – всем все известно. Я в парламенте сказал: слушайте, вы меня очень высоко цените, чтобы я его так профессионально посадил, что подкопаться не к чему. Ни одной инструкции не нарушил. Поэтому если посадил, надо сказать: Лукашенко – молодец", – ответил считающий себя главой республики Лукашенко.

"А если даже посадил и провел спецоперацию, считая, что на борту террористы, так провел или не провел?" – уточнил у него Соловьев.

"Слушайте, Бог помог, не проводя операцию, решить все вопросы", – сказал Лукашенко.

"То есть Бог сегодня – белорус", – переспросил российский пропагандист.

"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", – отметил Лукашенко.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

Официально известно, что Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных.

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO), опубликованном 20 января 2022 года, сказано, что сообщение о бомбе в салоне рейса FR4978 компании Ryanair было "заведомо неправдивым".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, самолет, захват, аэропорт, Минск, террористы, угрозы, Владимир Соловьев, спецоперация, Ryanair, операция, пассажиры, авиасообщение, Роман Протасевич
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