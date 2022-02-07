"Кое-когда помогает". Лукашенко назвал Бога белорусом

Бог помог, не проводя операцию, решить все вопросы с посадкой самолета Ryanair в Минске, ответил Лукашенко Соловьеву Фото: president.gov.by

Во время диалога Соловьев спросил Лукашенко, посадил ли он самолет Ryanair в Минске, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич.

"Самолет посадили – всем все известно. Я в парламенте сказал: слушайте, вы меня очень высоко цените, чтобы я его так профессионально посадил, что подкопаться не к чему. Ни одной инструкции не нарушил. Поэтому если посадил, надо сказать: Лукашенко – молодец", – ответил считающий себя главой республики Лукашенко.

"А если даже посадил и провел спецоперацию, считая, что на борту террористы, так провел или не провел?" – уточнил у него Соловьев.

"Слушайте, Бог помог, не проводя операцию, решить все вопросы", – сказал Лукашенко.

"То есть Бог сегодня – белорус", – переспросил российский пропагандист.

"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", – отметил Лукашенко.