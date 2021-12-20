В Беларуси девушке Протасевича предъявили обвинение по семи статьям уголовного кодекса

Главным следственным управлением Беларуси Сапеге предъявлено обвинение по следующим статьям уголовного кодекса страны: о разжигании социальной вражды и розни (ч. 3 ст. 130); об организации насилия и угроз силовикам (ст. 364); об организации воздействия на сотрудников органов внутренних дел (ст. 365); об организации насилия и угроз в отношении должностных лиц (ч. 1 ст. 366); об организации угроз судьям (ст. 389); о воспрепятствовании работе журналиста (ст. 198); о незаконном сборе и распространении информации о частной жизни и персональных данных других людей (чч. 1 и 2 ст. 203-1).

Сапега ознакомилась с материалами дела, оно передано прокурору для направления в суд, россиянку оставили под домашним арестом, добавили в Следкоме Беларуси.



