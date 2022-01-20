Угроза взрыва бомбы на борту самолета с Протасевичем, который принудительно посадили в Беларуси, была заведомо ложной – отчет ICAO

"Поскольку ни бомба, ни доказательства ее существования не были обнаружены во время проверки перед вылетом в Афинах (Греция), а также после различных обысков самолета в Беларуси и Литве, считается, что угроза взрыва бомбы была заведомо ложной", – говорится в отчете.
В ICAO отметили, что сообщение заведомо ложной информации, ставящей под угрозу безопасность воздушного судна в полете, является правонарушением согласно Монреальской конвенции.
"Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству", – указано в документе.
В отчете также говорится, что белорусские власти не сотрудничали с экспертами организации и не предоставляли информацию, а ряд материалов, которые могли бы помочь в расследовании, не сохранились.
В документе указано, что организация "не может подтвердить" заявление Беларуси о том, что между аэропортом Минска и белорусской авиадиспетчерской службой произошел телефонный разговор, в котором сообщалось об угрозе взрыва, так как экспертам не была предоставлена запрашиваемая информация. Также представители ICAO не смогли встретиться и опросить белорусского авиадиспетчера, дежурившего в день происшествия. Власти страны заявили, что он не вышел на работу после летнего отпуска и у них нет информации о его местонахождении.
В отчете говорится, что некоторые государства, имеющие отношение к этому событию, "обратились к другим государствам с официальными запросами об информации и помощи в связи с уголовными и другими расследованиями этого события".
"Такие расследования могли бы помочь в установлении любых отсутствующих фактов, относящихся к этому событию", – заявили в ICAO.
На 31 января назначено заседание представителей совета ICAO, в который входят 36 стран. На нем рассмотрят отчет, после чего обсудят дальнейшие действия в отношении Беларуси. В тот же день рассмотрят и запрос Беларуси, которая считает незаконными ограничения и санкции, наложенные на нее другими государствами за посадку рейса.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.
Официально известно, что Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных.
25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.
Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.
Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".
В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.