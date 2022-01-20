ГОРДОН
 
 
МИР

Угроза взрыва бомбы на борту самолета с Протасевичем, который принудительно посадили в Беларуси, была заведомо ложной – отчет ICAO

Самолет принудительно посадили 23 мая 2021 года
Самолет принудительно посадили 23 мая 2021 года
Фото: EPA

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в отчете о принудительной посадке в Минске рейса FR4978 компании Ryanair, в результате которой был арестован оппозиционный журналист Роман Протасевич, заявила, что сообщение о бомбе в салоне было "заведомо неправдивым". Отчет опубликовало издание Politico 20 января.

"Поскольку ни бомба, ни доказательства ее существования не были обнаружены во время проверки перед вылетом в Афинах (Греция), а также после различных обысков самолета в Беларуси и Литве, считается, что угроза взрыва бомбы была заведомо ложной", – говорится в отчете.

В ICAO отметили, что сообщение заведомо ложной информации, ставящей под угрозу безопасность воздушного судна в полете, является правонарушением согласно Монреальской конвенции.

"Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству", – указано в документе.

В отчете также говорится, что белорусские власти не сотрудничали с экспертами организации и не предоставляли информацию, а ряд материалов, которые могли бы помочь в расследовании, не сохранились.

В документе указано, что организация "не может подтвердить" заявление Беларуси о том, что между аэропортом Минска и белорусской авиадиспетчерской службой произошел телефонный разговор, в котором сообщалось об угрозе взрыва, так как экспертам не была предоставлена запрашиваемая информация. Также представители ICAO не смогли встретиться и опросить белорусского авиадиспетчера, дежурившего в день происшествия. Власти страны заявили, что он не вышел на работу после летнего отпуска и у них нет информации о его местонахождении.

В отчете говорится, что некоторые государства, имеющие отношение к этому событию, "обратились к другим государствам с официальными запросами об информации и помощи в связи с уголовными и другими расследованиями этого события".

"Такие расследования могли бы помочь в установлении любых отсутствующих фактов, относящихся к этому событию", – заявили в ICAO.

На 31 января назначено заседание представителей совета ICAO, в который входят 36 стран. На нем рассмотрят отчет, после чего обсудят дальнейшие действия в отношении Беларуси. В тот же день рассмотрят и запрос Беларуси, которая считает незаконными ограничения и санкции, наложенные на нее другими государствами за посадку рейса.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению находящегося при власти в стране Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После приземления самолета был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который летел этим рейсом, и его девушка, россиянка София Сапега.

Официально известно, что Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных. 

25 июня Следком Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Исходя из этого, "следствие сочло возможным" изменить им меру пресечения на домашний арест.

Самолет стоял в аэропорту Минска более шести часов. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщал, что всего на борту находился 171 пассажир из 18 стран.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что вынужденная посадка в Минске – это "захват и пиратство, спонсируемые государством".

В связи с инцидентом ряд стран ввели санкции относительно Беларуси, а также ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, авиация, ICAO, Ryanair, Роман Протасевич, задержание Романа Протасевича
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
"Нас ждет новое шоу". 74-летний Алибасов воссоединился с 83-летней Федосеевой-Шукшиной спустя год после скандального развода
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
Получившая российское гражданство Орейро потрусила перед камерой голой грудью. Видео
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Пышка", "Самые красивые ноги". 46-летняя Могилевская позировала в монокини на снегу
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
"Евровидение 2022". СМИ назвали имена четырех украинских знаменитостей, которых организаторы нацотбора рассматривают на роль ведущих
"Сочные булочки", "Горячая мама". MamaRika крупным планом показала голые ягодицы
"Сочные булочки", "Горячая мама". MamaRika крупным планом показала голые ягодицы
В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров
В Чехии умерла специально заразившаяся коронавирусом 57-летняя певица. Сын артистки обвинил в смерти матери антиваксеров
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Исполнительница роли принцессы Дианы в сериале "Корона" Эмма Коррин спустила штаны и показала тату на лобке
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
Сын Билли Боба Торнтона Гарри рассказал, каково это было, когда Анджелина Джоли была его мачехой
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Сиси вошли в чат", "Какая же сексуальная на этом фото". В сети обсуждают новый образ Тины Кароль
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
  "Это очень больно. Не чувствуешь головы около месяца". Андре Тан признался, что после развода сделал операцию по пересадке волос
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
  "Заказываем раков, пиво". Усик рассказал о романтических вечерах с женой
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
"Вау, какие качели!", "Красиво невыносимо". Брежнева без бюстгальтера показала грудь
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
  Андре Тан о разводе: Я ушел из дома, жил в квартире друзей. Мы полгода это скрывали
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
"Сиси", "Зачет", "Выкабелька". Loboda в постели показала голые ягодицы и грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова задрала платье и подняла ноги перед камерой (171328)
2
"Пирожок засветила", "Лыской замучила". Каменских всколыхнула сеть, показав свою промежность (141136)
3
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (94238)
4
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (61153)
5
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (59077)
6
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (51217)
7
"Целую крепко!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала лесбийский поцелуй с Поляковой (47659)
8
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (41219)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS