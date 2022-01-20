Угроза взрыва бомбы на борту самолета с Протасевичем, который принудительно посадили в Беларуси, была заведомо ложной – отчет ICAO

"Поскольку ни бомба, ни доказательства ее существования не были обнаружены во время проверки перед вылетом в Афинах (Греция), а также после различных обысков самолета в Беларуси и Литве, считается, что угроза взрыва бомбы была заведомо ложной", – говорится в отчете.

В ICAO отметили, что сообщение заведомо ложной информации, ставящей под угрозу безопасность воздушного судна в полете, является правонарушением согласно Монреальской конвенции.

"Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо лицу или государству", – указано в документе.

В отчете также говорится, что белорусские власти не сотрудничали с экспертами организации и не предоставляли информацию, а ряд материалов, которые могли бы помочь в расследовании, не сохранились.

В документе указано, что организация "не может подтвердить" заявление Беларуси о том, что между аэропортом Минска и белорусской авиадиспетчерской службой произошел телефонный разговор, в котором сообщалось об угрозе взрыва, так как экспертам не была предоставлена запрашиваемая информация. Также представители ICAO не смогли встретиться и опросить белорусского авиадиспетчера, дежурившего в день происшествия. Власти страны заявили, что он не вышел на работу после летнего отпуска и у них нет информации о его местонахождении.

В отчете говорится, что некоторые государства, имеющие отношение к этому событию, "обратились к другим государствам с официальными запросами об информации и помощи в связи с уголовными и другими расследованиями этого события".

"Такие расследования могли бы помочь в установлении любых отсутствующих фактов, относящихся к этому событию", – заявили в ICAO.

На 31 января назначено заседание представителей совета ICAO, в который входят 36 стран. На нем рассмотрят отчет, после чего обсудят дальнейшие действия в отношении Беларуси. В тот же день рассмотрят и запрос Беларуси, которая считает незаконными ограничения и санкции, наложенные на нее другими государствами за посадку рейса.