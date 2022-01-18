ICAO завершила расследование принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

В ICAO подчеркнули, что отчет основан исключительно на данных и информации, которые страны предоставили в распоряжение организации Фото: depositphotos.com/

ICAO не опубликовала текст доклада и не сообщила, будет ли он в свободном доступе. Отмечается, что текст предоставлен всем 193 странам, входящим в организацию.

Отчет был составлен специальной группой, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

"Отчет основан исключительно на данных и информации, которые страны предоставили в распоряжение ICAO, и включает эксплуатационные подробности, технический анализ различных мер и принятых решений, а также отсылки к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и применимых международных юридических инструментах", – подчеркивается в пресс-релизе.

На 31 января назначено заседание представителей совета ICAO, в который входят 36 стран. На нем рассмотрят отчет, после чего обсудят дальнейшие действия в отношении Беларуси. В тот же день рассмотрят и запрос Беларуси, которая считает незаконными ограничения и санкции, наложенные на нее другими государствами за посадку рейса.

ICAO has released its fact finding report into the event involving Ryanair flight #FR4978 in Belarus airspace. The report was made accessible today to all 193 ICAO Member States, including the 36 States presently elected to the ICAO Council. — ICAO (@icao) January 17, 2022

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Telegram выразила ICAO благодарность за подготовку отчета и старт публичной работы по этому делу. Политик сообщила, что контактирует с руководством организации в рамках этого расследования.

Дискуссию по поводу выводов доклада, которую представители совета ICAO проведут в конце января, Тихановская назвала важным этапом, указав, что "сегодняшний отчет не назвал виновных, а лишь стал отправной точкой в расследовании преступления".