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В Беларуси девушка Протасевича Сапега написала прошение о помиловании

Сапеге предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси
Сапеге предъявили обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси
Фото: Sofia Sapega / Instagram

Россиянка София Сапега, девушка оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, обвиняемая в Беларуси по семи уголовным статьям, написала прошение о помиловании. Об этом в эфире "Эха Москвы" сказал ее отчим Сергей Дудич.

"Мы надеемся на помилование президента. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь", – сказал Дудич. Он добавил, что решение о помиловании может быть принято только после суда.

Дудич также заявил, что семья девушки после ее задержания обращалась в администрацию президента РФ. На обращение им пришел ответ из российского МИД о том, что российские дипломаты следят за ходом расследования и судьбой россиянки. В то же время консульство РФ находится на связи с родителями Сапеги. 

Отчим Сапеги отметил, что она по-прежнему находится под домашним арестом, живет у себя дома. За последнее время ей удалось увидеться с матерью один раз на несколько минут – во время ознакомления с делом в Следственном комитете. С октября к ней также однажды допустили консула РФ.

По его словам, предъявление Сапеге обвинений по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси сильно повлияло на семью. "Я еще держусь, но мама Софии совсем расклеилась... Все-таки такого мы не предполагали. Такое количество статей – все это трудно понять и воспринять", – прокомментировал он.

Контекст:

Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство. 

Сапегу и Протасевича задержали 23 мая. В этот день истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят "для сопровождения" самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После задержания Сапегу и Протасевича поместили в СИЗО. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.

25 июня Следственный комитет Беларуси сообщил, что они заключили сделку со следствием и были переведены под домашний арест.

20 декабря Следственный комитет Беларуси сообщил, что Сапеге предъявили обвинение по семи статьям – о разжигании социальной вражды и розни, по статьям об организации насилия и угроз в отношении силовиков, чиновников, судей; препятствии работе журналистов, а также о незаконном сборе и распространении частной информации и персональных данных. 

После задержания следователи записали видео с Сапегой, где она говорит, что якобы администрировала Telegram-канал "Черная книга Беларуси", где публиковались личные данные силовиков.

Родители Сапеги заявляли, что она не занималась политикой. Мать арестованной Анна Дудич рассказала "Русской службе BBC", что ее дочь не участвовала в протестах: в день президентских выборов 9 августа 2020 года она находилась с семьей на даче, а 11-го или 12 августа уехала из Беларуси в Литву.

Теги: Беларусь, обвинение, домашний арест, помилование, Роман Протасевич, София Сапега
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