В Беларуси девушка Протасевича Сапега написала прошение о помиловании

"Мы надеемся на помилование президента. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь", – сказал Дудич. Он добавил, что решение о помиловании может быть принято только после суда.

Дудич также заявил, что семья девушки после ее задержания обращалась в администрацию президента РФ. На обращение им пришел ответ из российского МИД о том, что российские дипломаты следят за ходом расследования и судьбой россиянки. В то же время консульство РФ находится на связи с родителями Сапеги.

Отчим Сапеги отметил, что она по-прежнему находится под домашним арестом, живет у себя дома. За последнее время ей удалось увидеться с матерью один раз на несколько минут – во время ознакомления с делом в Следственном комитете. С октября к ней также однажды допустили консула РФ.

По его словам, предъявление Сапеге обвинений по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси сильно повлияло на семью. "Я еще держусь, но мама Софии совсем расклеилась... Все-таки такого мы не предполагали. Такое количество статей – все это трудно понять и воспринять", – прокомментировал он.